الأهلي يتقدم بمذكرتين قانونيتين لرابطة الأندية و«الأولمبية» المصرية

أعلن النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمس، أنه تقدم بمذكرة قانونية إلى رابطة الأندية المحترفة وأخرى إلى اللجنة الأولمبية المحلية بشأن مباراة القمة أمام الزمالك التي كانت مقررة في 11 من الشهر الجاري.

ورفضت اللجنة الأولمبية المصرية الأربعاء الماضي، شكوى الأهلي بشأن الإجراءات التي اتخذتها رابطة الأندية فيما يتعلق بمباراة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك، ورفض الأهلي عقوبات فرضتها عليه رابطة الأندية المحترفة بعدما اعتمدت فوز الزمالك 3 - صفر وفقاً للائحة الدوري المصري الممتاز على خلفية أزمة مباراة القمة.

وقال الأهلي: تقدم النادي بمذكرة قانونية إلى رابطة الأندية يؤكد فيها صحة موقفه بخصوص مباراة القمة، واستعرض النادي كافة المستندات التي تدعم تمسكه بقرار رابطة الأندية بإقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي، كما أرسل النادي مذكرة أخرى إلى اللجنة الأولمبية المصرية للرد على كافة البنود التي تضمنها بيانها الأخير بخصوص شكوى الأهلي.

وتمسك الأهلي بكل المطالب التي جاءت في الشكوى التي قدمها في وقت سابق ضد اتحاد الكرة المحلي ورابطة الأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والتي أكد فيها أنه لم ينسحب من مباراة القمة، وتقدم الأهلي بشكويين ضد الاتحاد المصري للعبة ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات اعتبرها مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة.