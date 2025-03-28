5 منتخبات عربية تضع قدماً في المونديال

اقتربت 5 منتخبات عربية من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك عقب خوض جولتين من التصفيات المؤهلة للمونديال في قارتي آسيا وأفريقيا، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، إذ عززت منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس فرصها في بلوغ النهائيات، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية.

بينما ضمن منتخب عربي آسيوي الوجود في النهائيات، ما بين منتخبي الأردن والعراق، اللذين يدور صراع بينهما بجانب كوريا الجنوبية في المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية، إذ واصل المنتخب الأردني نتائجه المميزة في سبيل تحقيق حلمه ببلوغ كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.

وذلك بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، عقب انتزاعه تعادلاً ثميناً 1 - 1 خارج ملعبه من كوريا الجنوبية، وبفارق نقطة عن «أسود الرافدين»، الذي تعرض لخسارة غير متوقعة من فلسطين.

وستكون المواجهة التي تجمع الأردن والعراق في الجولة الأخيرة في التصفيات، بمثابة موقعة نارية، وتعلن رسمياً عن المتأهل إلى المونديال.

تفوق عرب أفريقيا

في تصفيات المونديال عن القارة الأفريقية، اقترب المنتخب المصري من التأهل، بعدما حقق الفوز على إثيوبيا 2 - 0، ثم على سيراليون 1 - 0، مواصلاً بدايته القوية والمثالية، ليعزز «الفراعنة» تصدره للمجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، وهو منتخب بوركينافاسو، وذلك قبل أربع جولات على النهاية.

واقترب المنتخب المغربي، رابع مونديال قطر 2022، كثيراً من حجز مقعده رسمياً في النهائيات المقبلة، بعدما عزز صدارته للمجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة، وبفارق كبير، يصل إلى 9 نقاط، عن النيجر، وذلك بعد أن قلب تأخره أمام الأخير إلى فوز 2 - 1 خارج ملعبه، قبل أن يحقق الفوز في المباراة التالية بثنائية على حساب تنزانيا.

أما المنتخب الجزائري فقد واصل انتصاراته في المجموعة السابعة بالتصفيات في القارة السمراء، ورفع رصيده إلى 15 نقطة، بعدما عاد بفوز غالٍ خارج أرضه أمام بوتسوانا بنتيجة 3 - 1، ثم حقق فوزاً كبيراً على موزمبيق 5 - 1، ليصل «محاربو الصحراء»، إلى الانتصار الخامس، مقابل هزيمة وحيدة، وبفارق 3 نقاط عن موزمبيق، التي تحتل المركز الثاني في المجموعة، ويكفي الجزائر الفوز في الجولة القادمة، لضمان التأهل رسمياً.

وعزز منتخب تونس من حظوظه في بلوغ المونديال، بتصدره المجموعة الثامنة، إذ رفع رصيده إلى 16 نقطة، بعد تحقيقه الفوز على منتخبي ليبيريا ومالاوي، ليوسع الفارق مع منتخب ناميبيا، أقرب منافسيه، إلى 4 نقاط.

ورغم احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية، ما زالت الفرصة قائمة أمام المنتخب السوداني، حيث يملك 12 نقطة، بنفس رصيد المنتخب السنغالي الوصيف، وبفارق نقطة واحدة عن منتخب الكونغو، الذي يتصدر المجموعة برصيد 13 نقطة.

فيما تأزم موقف المنتخب الليبي، عقب السقوط بثلاثية مقابل هدف أمام منتخب الكاميرون، ليتراجع إلى المركز الثالث بترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 8 نقاط، بفارق 5 نقاط عن الرأس الأخضر.

وتنقسم المنتخبات الأفريقية إلى 9 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، إذ يتأهل أول كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، بينما يصعد أفضل أربعة منتخبات في مركز الوصيف إلى خوض مباريات فاصلة مؤهلة للملحق العالمي.

انتظار نتائج الآخرين

وفي القارة الآسيوية، حافظ منتخب الإمارات على آماله في التأهل المباشر إلى نهائيات المونديال، بعد فوزه المتأخر 2 - 1 على كوريا الشمالية، في المباراة التي لُعبت في السعودية، بعد أيام من خسارته بهدفين من إيران في الجولة السابعة.

ورغم عودة منتخب أوزبكستان بنقطة تعادل ثمينة مع المنتخب الإيراني، ما صعب من موقف «الأبيض»، إلا أن الفوز على كوريا أبقى على الحظوظ قائمة، حتى وإن كانت مرتبطة بنتائج الآخرين.

حيث رفع المنتخب الوطني رصيده إلى 13 نقطة، بفارق 7 نقاط عن إيران المتأهلة رسمياً، و4 نقاط عن أوزبكستان الوصيفة، ويحتاج «الأبيض» إلى الفوز في مباراتيه المقبلتين، على أوزبكستان وقرغيزستان، مع تعثر أوزبكستان في مباراتها الأخيرة على ملعبها أمام قطر.

وواصل المنتخب السعودي إهدار الفرص، الواحدة تلو الأخرى، في التأهل المباشر، ولكن ما زالت حظوظه قائمة، وذلك بعد الاكتفاء بتعادل سلبي مع اليابان، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية، ويملك الأخضر 10 نقاط، خلف اليابان المتأهلة بـ20 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثاني.

ولكن يملك المنتخب السعودي مصيره بيده، في حالة فوزه في مباراتيه الأخيرتين أمام البحرين وأستراليا، فيما تبدو فرص المنتخب العراقي قائمة بقوة أيضاً في المجموعة الثانية، والمنافسة الشرسة مع الأردن وكوريا الجنوبية، على نيل بطاقتي التأهل المباشر.

أما بالنسبة لمنتخبات عمان وفلسطين والكويت في المجموعة الثانية، فتبدو الأمور صعبة في التأهل المباشر، ويدور التنافس على الحصول على أحد المركزين الثالث أو الرابع للصعود إلى الملحق، إذ يحتل «الأحمر» العماني المركز الرابع بـ10 نقاط، خلفه فلسطين بـ6 نقاط، ثم الكويت بـ5 نقاط. نفس الأمر بالنسبة للمنتخب البحريني، الذي يحتل المركز الخامس في المجموعة الثالثة، بتسع نقاط، وابتعد كثيراً عن حسابات التأهل المباشر.