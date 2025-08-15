قطار دوري أدنوك للمحترفين الـ 17 ينطلق غداً

ينطلق، غداً، قطار دوري أدنوك للمحترفين في نسخته الـ 17 في عصر الاحتراف، والنسخة الـ51 منذ البطولة الأولى موسم

1973 - 1974، بعد أن ألغيت المسابقة مرتين موسمي 1990 - 1991، بسبب حرب الخليج، و2019 - 2020 بداعي جائحة «كورونا».

وتقام، غداً، في اليوم الأول من الجولة الافتتاحية 4 مباريات، إذ يستهل شباب الأهلي حامل اللقب مشوار الدفاع عن البطولة بمواجهة الظفرة، العائد إلى دوري المحترفين، عند الساعة 18:05 على استاد راشد بدبي.

وفي التوقيت نفسه، يحل الشارقة ضيفاً ثقيلاً على دبا، العائد أيضاً إلى الأضواء، على استاد دبا بالفجيرة، وتقام مباراتان عند الساعة 20:30، حيث يلتقي العين مع البطائح على استاد هزاع بن زايد، وكلباء مع النصر على ملعب «النمور».

وتستكمل الجولة، بعد غد، بثلاث مباريات، حيث يحل الوحدة ضيفاً على عجمان على استاد راشد بن سعيد، ويستضيف خورفكان نظيره الجزيرة على استاد صقر بن محمد القاسمي، وتختتم بمواجهة تجمع بين الوصل وبني ياس على استاد زعبيل.

ويترقب الشارع الكروي النسخة الجديدة من دوري المحترفين، وسط توقعات بأن تكون النسخة الأقوى والأكثر إثارة، في ظل تطلعات كل الأندية بتحقيق طموحاتها باختلاف دوافعها، حيث يمثل الموسم الجديد من الدوري تحدياً كبيراً للأندية الـ14.

وتسعى الأندية إلى انطلاقة قوية، تعزز من حماس البدايات، حيث يتطلع شباب الأهلي إلى الضرب بقوة في المحطة الأولى للمسابقة، في رحلة الدفاع عن اللقب، بعد موسم تاريخي في النسخة الماضية، عندما حقق الرباعية بالتتويج بثنائية الدوري والكأس وكأس السوبر وكأس السوبر القطري، في مواجهة الظفرة، الساعي إلى موسم مختلف، يضمن من خلاله البقاء وسط الكبار.

وتعد مواجهة الوصل وبني ياس، الأبرز في الجولة الأولى، بينما ستبدأ المواجهات القوية اعتباراً من الجولة الثانية، التي تشهد مباراتين من العيار الثقيل، حين يلتقي الشارقة مع الجزيرة، والوحدة مع شباب الأهلي.

وعلى مدار السنوات الماضية، برز دوري المحترفين الإماراتي كواحد من أبرز دوريات المنطقة والقارية الآسيوية، وحقق نجاحات هائلة على جميع الأصعدة، الفنية والإدارية والتنظيمية، وارتفعت القيمة التسويقية لمسابقات رابطة المحترفين إلى 2.6 مليار درهم.

وما ينبئ بنسخة مثيرة وقوية من دوري المحترفين هذا الموسم، تحضيرات الأندية على صعيد الصفقات والتعاقدات خلال الميركاتو، بعد أن أبرمت العديد من الصفقات الجديدة والمميزة، سواء على مستوى اللاعبين المواطنين أو الأجانب أو المقيمين، الذين استحوذوا على أغلب تعاقدات الأندية، وتخطت صفقات الأندية أكثر من 120 صفقة في الانتقالات الصيفية.

ورغم غياب أسماء عالمية عن تعاقدات الأندية، إلا أنها حرصت على جلب أفضل اللاعبين من العناصر الشابة في فئة المقيمين والأجانب، لا سيما بين الكبار الطامحين إلى المنافسة على اللقب، والرباعي شباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل المشاركين في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

ويشهد الموسم الجديد 5 مدربين يظهرون لأول مرة في دوري المحترفين، هم البرتغالي لويس كاسترو مع الوصل، ومواطنه جوزيه مورايس مع الوحدة، والبلغاري إيفايلو بيتيف مع بني ياس، والصربي سلافيسا يوكانوفيتش مع النصر، والبرتغالي برونو بيريرا مع دبا.

وتاريخياً، حصد لقب الدوري الإماراتي 8 أندية، ويأتي العين في صدارة المتوجين بالدرع بـ14 لقباً، يليه شباب الأهلي بـ9 ألقاب، ثم الوصل بـ8 ألقاب، والشارقة 6 ألقاب، والوحدة 4 ألقاب، و3 ألقاب لكل من الجزيرة والنصر، والشباب (سابقاً).

أما في عصر الاحتراف، فكتبت 6 أندية أسماءها في قائمة المتوجين، حيث يعد العين وشباب الأهلي الأكثر حصولاً على الدوري بـ5 ألقاب لكل منهما، يليهما الجزيرة، الذي حقق ألقابه الثلاثة في المحترفين، ولقب واحد لكل من الوحدة والشارقة والوصل. وتسعى أندية المحترفين في النسخة الجديدة للدوري، إلى كسر عدد من الأرقام التاريخية والقياسية.