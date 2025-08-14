باريس سان جيرمان يهزم تونتهام ويتوج بكأس السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه

توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على توتنهام هوتسبيرالإنجليزي 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2 / 2، مساء الأربعاء.

لم يستفد توتنهام من تقدمه بهدفين أحرزهما فان دي فين وكريستيان روميرو في الدقيقتين 39 و48.وأدرك الفريق الباريسي التعادل في توقيت قاتل بهدفين للبديلين لي كانج إن وجونسالو راموس في الدقيقتين 85 و94، ليمتد اللقاء لركلات الترجيح مباشرة، التي حسمها الفريق الفرنسي بنتيجة 4 / 3.

وحقق سان جيرمان لقب النسخة 50 من السوبر الأوروبي، ليعوض خسارته هذا اللقب في نسخة عام 1996 أمام يوفنتوس الإيطالي، ليجمع بين لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر هذا العام، ويعوض خسارته في نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي الإنجليزي، منتصف يوليو/تموز الماضي.

أما توتنهام ففشل في الفوز باللقب القاري لأول مرة في تاريخه، مكتفيا بلقب الدوري الأوروبي في 2025، وأخفق النادي اللندني أيضا في أن يكون سابع فريق إنجليزي يحقق السوبر الأوروبي بعد ليفربول (أربع مرات)، وتشيلسي (مرتين)، مقابل تتويج وحيد لأندية نوتنجهام فورست وأستون فيلا ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

كان الفريق الإنجليزي الأفضل طوال الشوط الأول، وأحرج منافسه كثيرا، وهدد مرماه بمحاولات خطيرة منذ الثواني الأولى، وكاد يهز الشباك مبكرا بتسديدة الظهير الأيمن، بيدرو بورو، فوق العارضة.

كما أنقذ لوكاس شوفالييه حارس باريس سان جيرمان الذي خاض أول مباراة رسمية بعد انضمامه قادما من ليل مقابل 55 مليون يورو، مرماه من محاولة خطيرة بالتصدي لتسديدة المهاجم البرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة 23، بينما ذهبت رأسية رودريجو بنتانكور بجوار القائم، وتصدى ماركينيوس قائد باريس لتسديدة خطيرة أمام محمد قدوس، قبل أن تصل مرمى شوفالييه.

ترجم الفريق اللندني أفضليته بهدف أول سجله المدافع الهولندي فان دي فين في الدقيقة 39 بعدما تابع تسديدة زميله جواو بالينيا التي أبعدها شوفالييه بمساعدة العارضة، بتسديدة في المرمى الخالي.

تراجع أداء نجوم باريس في الشوط الأول، وأضاع الثنائي خفيتشا كفاراتسخيليا وعثمان ديمبلي أقرب الفرص على مرمى توتنهام بتسديدات طائشة، افتقدت الدقة والتركيز، لينتهي الشوط الأول بتفوق إنجليزي عن جدارة واستحقاق.

باغت توتنهام منافسه بهجوم متواصل في انطلاقة الشوط الثاني، حيث تصدى شوفالييه لتسديدة جديدة أمام ريتشارليسون في الدقيقة 47، وبعدها بثواني نفذ بيدرو بورو ركلة حرة، قابلها المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو قائد توتنهام برأسه في الشباك ليعزز تقدم الفريق الإنجليزي.

وكانت نقطة التحول في الدقيقة 66 عندما ألغى الحكم هدفا سجله برادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان نتيجة وجود تسلل ضد زميله فابيان رويز، الذي شارك بديلا.واستفاد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان من بدلائه بشكل مثالي، خاصة الكوري الجنوبي لي كانج إن، والبرتغالي جونسالو راموس.

قلص باريس الفارق بهدف سجله لي كانج إن بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، وأدرك الفريق الفرنسي التعادل في توقيت قاتل بضربة رأس لراموس بعد عرضية متقنة من ديمبلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

استمرت الإثارة في ركلات الترجيح، حيث أضاع باريس سان جيرمان أول ركلة لنجمه البرتغالي فيتينيا، بينما سجل زملاؤه جونسالو راموس وديمبلي ولي كانج إن ونونو مينديس أربع ركلات متتالية.

بينما فرط الفريق الإنجليزي مجددا في تقدمه بركلات الترجيح، حيث أضاع الثنائي فان دي فين وماتياس تيل ركلتي ترجيح، بينما أحرز دومينيك سولانكي وبنتانكور وبورو ثلاث ركلات أخرى.