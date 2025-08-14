«أوفياء العنابي» ينتظرون نهاية الـ 15 العجاف مع الدوري

تتجدد طموحات وآمال الوحدة في الموسم الجديد، الذي ينطلق بعد غد، بمعانقة لقب دوري أدنوك للمحترفين الغائب عن خزائن قلعة «العنابي» منذ 15 عاماً، حيث كان آخر لقب للدوري أحرزه الوحدة في موسم 2009 - 2010 بقيادة المدرب النمساوي جوزيف هيكسبرغر، في أطول مدة غياب للفريق عن اللقب، منذ أن تذوق طعم البطولة الأولى في موسم 1998 - 1999.

ويقص الوحدة شريط الموسم الجديد بمواجهة عجمان في الجولة الأولى من الدوري، إذ يتطلع إلى بداية قوية تعيد الثقة في قدرة الفريق على تحقيق اللقب الغائب.

وبدأ جمهور الوحدة الملقب بـ«أوفياء العنابي» وقبل بداية الموسم يحلم بعودة الدرع إلى «أصحاب السعادة» وإنهاء السنوات الـ15 العجاف مع اللقب، بعد أن عانوا الأمرين خلال السنوات الماضية، خاصة أن الفريق يعد منافساً أساسياً ومرشحاً دائماً لحصد البطولة، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وكان أحد أبرز المنافسين في مواسم عدة، لكنه لم ينجح في احتضان الدرع.

ويدخل الوحدة الموسم بحلة جديدة بعد التغييرات التي أجراها على صعيد الجهاز الإداري والفني، ويقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورايس، الذي يتمتع بسيرة ذاتية مميزة وخبرات كبيرة، ولا سيما أنه عمل مساعداً لسنوات طويلة مع المدرب المخضرم جوزيه مورينهو، في كبرى الأندية، أبرزها: ريال مدريد، وتشيلسي، وبورتو، ويمتلك خبرة البطولات، مع الأندية التي قادها مديراً فنياً، إذ نجح في تحقيق لقب الدوري الكوري مرتين مع نادي تشونبوك الكوري الجنوبي، ولقب الدوري الإيراني مع سيباهان، والدوري السعودي مع الهلال، إلى جانب بطولة الكأس في كوريا الجنوبية، وكأس السوبر مع الشباب السعودي.

وخلال المواسم القليلة الماضية بدأ النادي في سياسة الإحلال والتجديد والاتجاه للاعتماد على العناصر الشابة لتكوين فريق للمستقبل، ما يتضح في قائمته للموسم الحالي في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين من أصحاب السن الصغيرة، كما دعم الفريق صفوفه في الانتقالات الصيفية بصفقات مميزة، خصوصاً على صعيد اللاعبين المقيمين.

كما ضم النادي الأرجنتيني لوكاس فييرا، ونجح في ضم الصربي المخضرم دوسان تاديتش قائد المنتخب الصربي السابق وأياكس الهولندي، قادماً من فنربخشة التركي، إذ يعول الفريق كثيراً على خبرات تاديتش باعتباره واحداً من أبرز صفقات الأندية في الميركاتو، ولما يتمتع به من إمكانات.

لكن الهاجس الأكبر لدى جماهير الوحدة يكمن في الحاجة إلى الاستقرار الفني الذي عانى النادي من غيابه في المواسم الماضية، وتحديداً آخر 8 سنوات شهدت تغييراً مستمراً في الأجهزة الفنية، قاد خلالها الفريق 16 مدرباً، قبل التعاقد مع المدرب الحالي جوزيه مورايس، إذ شهدت بعض المواسم اعتماد الوحدة على 4 مدربين خلال موسم واحد.

وسيكون الوحدة أمام تحدٍّ جديد أمام جماهيره هذا الموسم، خصوصاً أن الفريق يتطلع للوجود في صلب المنافسة على جبهات عدة، محلية وخارجية، في مقدمتها دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب التحدي الأكبر في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد عودة الفريق للمشاركة القارية عقب غياب دام 4 سنوات.