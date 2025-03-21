الفيفا يستبعد أحد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، استبعاد نادي ليون من كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة هذا العام، لعدم التزام النادي المكسيكي ومواطنه الذي يشارك في البطولة باتشوكا، بقواعد الملكية المتعددة للأندية.

وتعود ملكية ليون وباتشوكا لمجموعة باتشوكا.. وكان ليون قد تأهل لكأس العالم بعد فوزه بكأس أبطال اتحاد منطقة الكونكاكاف لدول أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) 2023، بينما فاز باتشوكا بالبطولة العام الماضي.

لكن نادي ليجا ديبورتيبا ألاخويلنسي القادم من كوستاريكا تقدم بشكوى أمام الفيفا في نوفمبر الماضي، بناء على "مبادئ أهلية المشاركة" في البطولة، مطالباً بالسماح له بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

وبدأ الفيفا إجراءات تأديبية بحق الناديين المكسيكيين وأحال رئيس لجنة الانضباط بالفيفا القضية للجنة الاستئناف في الاتحاد.

وقال الفيفا في بيان: "بعد تقييم كل الأدلة في الملف، قرر رئيس لجنة الاستئناف بالفيفا أن باتشوكا وليون لم يلتزما بمعايير الملكية المتعددة للأندية.. وقرر الفيفا استبعاد نادي ليون من المسابقة على أن يعلن بديله في الوقت المناسب".

ولم يوضح الفيفا القواعد قواعد الملكية المشتركة للأندية التي لم يمتثل لها النادي.

وتتضمن لوائح المسابقة المتعلقة بالملكية بنوداً بينها عدم تدخل أي ناد مشارك في البطولة بأي صورة من الصور في إدارة أي ناد آخر سواء على الصعيد الإداري أو الرياضي أو يمتلك حصة في ناد آخر.

وقال الفريق المتوج بطلاً لكوستاريكا 30 مرة وفاز بكأس أمريكا الوسطى 2023 إنه يستحق المشاركة بدلاً من ليون.

وقال ليجا ديبورتيبا ألاخويلنسي الشهر الماضي إنه لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية لعدم بت الفيفا في شكواه، وطلب حكماً في موعد أقصاه قبل شهر واحد من انطلاق البطولة.

وهناك الكثير على المحك في النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 32 فريقا والتي تبلغ قيمة جوائزها مليار دولار.

ولم يتأثر موقف باتشوكا في البطولة التي ستقام بين 14 يونيو و13 يوليو المقبلين. وقال النادي إن الفيفا لم يخطره بأسباب اتخاذ القرار.

واعترض ليون على قرار الفيفا وقال إنه سيلجأ لأعلى المحاكم في الرياضة حال حرمانه من المشاركة في البطولة.

وقال النادي: "في الأشهر القليلة الماضية، قدمنا كل الأدلة والوثائق التي تؤكد أن ليون يدار بشكل مستقل في كل الجوانب الاقتصادية والإدارية والرياضية".

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع ليون في المجموعة الرابعة التي تضم تشيلسي الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي والترجي التونسي.

وكان من المقرر أن يفتتح مشواره في البطولة في 16 يونيو أمام تشيلسي.





