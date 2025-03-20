سوزا: شباب الأهلي لم يتأهل إلى «نهائي الرابطة» رغم الفوز المهم

عبر البرتغالي باولو سوزا المدير الفني لفريق شاب الأهلي، عن سعادته بعد الفوز العريض على الشارقة 3 - 1 في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، على أمل تحقيق بطاقة التأهل للمباراة النهائية من خلال لقاء الإياب الذي يقام الأحد المقبل في استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي.

وقال سوزا: «فريقنا ظهر بهوية واضحة للجميع، أريد أن أثني على أداء اللاعبين في المباراة، هناك عديد من اللاعبين لم يحظوا بدقائق لعب كثيرة طوال الموسم وتألقوا أمام فريق قوي مثل الشارقة في هذه المباراة».

واختتم سوزا: «قطعنا نصف الطريق للنهائي، ولكن ما زال لقاء الإياب، لعبنا ضد فريق قوي وخصوصاً في ملعبه، ولكن أظهرنا هوية فريقنا».

وعبر اللاعب مؤنس دبور عن سعادته بالفوز العريض لفريقه وقال: «حققنا فوزاً مهماً على الشارقة، ولكن لم تحسم الأمور بعد وعلينا العمل بشكل جيد لمباراة الإياب».

من جهته كشف الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني لفريق الشارقة، سبب الخسارة قائلاً: «المباراة كانت أفضل من المباراة الآسيوية السابقة، قدمنا أداء جيداً وحصلنا على فرص كثيرة للتسجيل لكن النتيجة في النهاية لم تخدمنا وخسرنا المواجهة».

وأضاف مدرب الشارقة: «تأثرنا بغيابات بعض الأسماء ضد شباب الأهلي بسبب بعض الإصابات وأسبوع فيفا الدولي، واجهنا فريقاً قوياً في ملعبنا».

واختتم حديثه قائلاً: «أنا سعيد بأداء بعض اللاعبين ضد شباب الأهلي رغم الخسارة، أرى أن النتيجة غير عادلة كما أعتقد من وجهة نظري بأن الهدف الثالث غير صحيح».