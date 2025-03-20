ناصر اليماحي: منتخب الإمارات على قدر التحدي

أكد ناصر اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، أن التركيز مطلوب اليوم أمام إيران ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، لافتاً إلى أن المواجهة لن تكون سهلة على أرضية ملعب آزادي في العاصمة طهران، مشيراً إلى أن الأبيض سيكون على قدر كبير من التحدي ولا يزال يمتلك فرصاً عديدة لبلوغ نهائيات المونديال.

مشيراً إلى أن ذلك لا يتأتى إلا بالعمل الجاد وبتطبيق خطط الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، وأشار اليماحي في تصريح لـ«البيان» إلى أن التفاؤل يسود الشارع الرياضي بتحقيق النتيجة الإيجابية بملعب آزادي، والتي يجب ألا نتنازل عنها مهما كلفنا الأمر، وتابع يجب على لاعبي المنتخب تحمل المسؤولية بكل شجاعة، كون المنتخب سيخوض مباراتين مهمتين في أيام قلائل أمام كل من إيران وكوريا الشمالية بعد أيام، مشدداً على أنه يجب على اللاعبين إدراك أنه لا مجال لإهدار أي نقطة لأن ذلك سيقلل من حظوظ المنتخب في المنافسة على بطاقتي التأهل المباشر للمونديال، مؤكداً قدرة المنتخب على تجاوز التحديات مع مضاعفة الجهود وصولاً إلى الظهور القوي والمشرف.

وقال اليماحي: المطلوب من البرتغالي بينتو خلال هذه المرحلة استغلال الأسماء الجديدة التي تشكل إضافة للمنتخب، وأضاف بأن المعنويات عالية بعد إقامة معسكر الفريق في دبي، والذي توافرت فيه كل سبل النجاح.

وأعتقد أنه بعد معسكر دبي وتوفير كل سبل النجاح فيبدو أن المعنويات عالية، واللاعبين في حالة فنية عالية وجيدة، وسيكون للجهاز الفني خيارات أكثر فيما يتعلق باختيار التشكيل المناسب لمباراة اليوم.