الوحدة يستعيد تاديتش وكايو في البروفة الأخيرة للدوري

اختتم الوحدة وبني ياس تجاربهما الودية استعداداً لانطلاق دوري أدنوك للمحترفين يوم 16 أغسطس الجاري، وتوج الوحدة بلقب بطولة بني ياس الدولية الودية عقب فوزه على «السماوي» بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أول من أمس، على استاد الشامخة، في البروفة الأخيرة للفريقين تحضيراً للموسم الجديد.

تقدم بني ياس بهدف من ركلة جزاء عن طريق مهاجمه يوسف نياكاتي، وتعادل لوكاس بيمنتا للوحدة، قبل أن يضيف الإيراني محمد قرباني الهدف الثاني، وأحرز الأرجنتيني لوكاس فييرا الهدف الثالث، في أول أهدافه مع الفريق في التجارب الودية.

وشهدت المباراة الودية مشاركة الوافد الجديد الصربي دوسان تاديتش عقب يوم واحد فقط من إعلان التعاقد مع اللاعب في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الحالي، لما يتمتع به اللاعب من خبرات طويلة، ومسيرة كبيرة مع أكبر الأندية الأوروبية.

كما شهدت المباراة مشاركة لاعبي الوحدة الدوليين بعد عودتهم للتدريبات عقب ختام معسكر المنتخب الوطني الأول في النمسا، حيث دفع البرتغالي جوزيه مورايس مدرب الوحدة في بداية اللقاء بساشا إيفكوفيتش ولوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير وروبن فيليب، فيما شارك في الشوط الثاني كايو كانيدو في أول ظهور له مع الوحدة عقب انضمامه لصفوف الفريق في الانتقالات الصيفية.

واعتمد البلغاري إيفايلو بيتيف مدرب بني ياس على نفس التشكيلة التي بدأ بها ودية العربي الكويتي الأخيرة، باستثناء عودة خميس صالح إسماعيل في مركز الظهير الأيمن، ودفع بفهد الظنحاني في حراسة المرمى، وخالد الهاشمي وإسماعيل توريه في قلب الدفاع، وجواو فيكتور كظهير أيسر، وفي الوسط المالي الاسان ديالو وفواز عوانة وأكمل موزجوفوي وأحمد فوزي والنيجيري سافيور غودوين، وفي الهجوم يوسف نياكاتي.