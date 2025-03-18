قمة مثيرة بين الشارقة وشباب الأهلي الليلة

يلتقي الشارقة مع شباب الأهلي، في قمة مثيرة الليلة، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، على استاد الشارقة الساعة العاشرة مساء، وهي المباراة الثالثة بين الفريقين من بين 5 مواجهات مقررة هذا الشهر في مختلف البطولات المحلية والقارية.

والتقى الفريقان هذا الشهر في ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ حسم الشارقة التأهل، فيما يلتقيان ذهاباً وإياباً في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

وإجمالاً التقى الشارقة مع شباب الأهلي في 9 مباريات سابقة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق الشارقة الفوز في مباراة واحدة، مقابل فوز شباب الأهلي في 3 مباريات، وحسم التعادل 5 مواجهات.

وبحسب رابطة المحترفين، ستكون مباراة اليوم رقم 100 لفريق الشارقة في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث خاض الشارقة 99 مباراة في هذه المسابقة على مدار تاريخه، حقق الفوز في 32 مباراة، وتعادل في 30 مباراة، وخسر في 37 مباراة، وسجل الفريق 146 هدفاً، واستقبل 151 هدفاً، فيما توج باللقب مرة واحدة في موسم 2022-2023.

أما شباب الأهلي فقد خاض 118 مباراة على مدار تاريخه بالمسابقة حقق الفوز في 53 منها، وتعادل في 39، وخسر في 26 مباراة، وسجل 205 أهداف، واستقبلت شباكه 144 هدفاً. ويتصدر شباب الأهلي قائمة الأكثر تتويجاً بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي برصيد 5 ألقاب.

وأكد الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لفريق الشارقة، أن فريقه يواجه تحديات كبيرة بسبب الغيابات حيث يفتقد للعديد من اللاعبين الدوليين، لكن ذلك لا يمنع من تقديم الفريق أفضل ما لديه.

وقال باولو سوزا المدير الفني لفريق شباب الأهلي: على الفريق أن يقدم نفسه في أفضل صورة، وأن يكون أكثر فاعلية، مشيراً إلى أن الفريق المنافس لديه نضوج وأسلوب لعب جيد يمكن من خلاله الفوز في المباريات.