جوارديولا: تأهل مانشستر سيتي إلى دوري أبطال أوروبا نجاح كبير

قال جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه يتطلع إلى «المنافسة الكبرى» وهي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مشدداً على أنه يعتبر التأهل نجاحاً كبيراً بالنظر إلى الأداء الذي قدمه الفريق حتى الآن.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 47 نقطة وذلك قبل مواجهة برايتون اليوم.

وبخصوص كون «برايتون» منافساً على التأهل لدوري الأبطال، قال جوارديولا: ربما يكون بورنموث وأستون فيلا ونيوكاسل، وربما فولهام، حاضرين في المنافسة، إنهم فرق رائعة، لذا فهذا ليس مفاجئاً.

وأضاف: كان لدي شعور بأنهم يستحقون التأهل فهم جيدون حقاً ومتسقون في الأداء، ولديهم أشياء مذهلة في طريقة لعبهم، إنها منافسة كبيرة وليست خيبة أمل أن أكون هنا بل هو تحد، فإذا تمكنا من تحقيق ذلك والتأهل لدوري أبطال أوروبا، فسيكون ذلك نجاحاً كبيراً من وجهة نظري بالنسبة للعديد من الأمور.

وواصل جوارديولا: لا أقول نحن نلعب من أجل ذلك بل العكس تماماً، أحياناً تكون هناك مواسم في الحياة والرياضة، حيث يتعين عليك أن تعيش ذلك.