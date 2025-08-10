لقب الدرع الخيرية يداعب ليفربول وكريستال بالاس

يُرفع الستار على موسم كرة القدم الجديد بإنجلترا 2025 - 2026، عندما يلتقي ليفربول مع كريستال بالاس، اليوم، في مباراة الدرع الخيرية (درع المجتمع الإنجليزي)، على ملعب (ويمبلي) العريق، في العاصمة البريطانية لندن.

وتقام مباراة الدرع الخيرية سنوياً، مع انطلاق الموسم الكروي، بين بطلي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس إنجلترا في الموسم الفائت، حيث انطلقت نسختها الأولى عام 1908.

ويتطلع كلا الفريقين للتتويج باللقب، من أجل الحصول على قوة دفع جيدة، قبل خوض غمار النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي، التي تفتتح يوم الجمعة المقبل، بين ليفربول وضيفه بورنموث على ملعب (آنفيلد).

ويخوض ليفربول المباراة بعد حصوله على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بسهولة، متفوقاً بفارق 10 نقاط على أقرب ملاحقيه، وذلك رغم فوزه بلقاء وحيد في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة.

وفقد ليفربول بعض نجومه منذ ذلك الحين، مثل الظهير الأيمن الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي انضم لريال مدريد الإسباني، والجناح الأيسر الكولومبي لويس دياز، بعد انتقاله لبايرن ميونخ الألماني، لكن الفريق ضم العديد من اللاعبين الجدد المميزين.