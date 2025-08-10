الوحدة وبني ياس ودياً اليوم

يخوض الوحدة وبني ياس تجربة ودية عندما يلتقيان، مساء اليوم، على ملعب بني ياس بالشامخة، ضمن بطولة «السماوي» الودية الدولية، وذلك في البروفة الأخيرة للفريقين استعداداً لانطلاق منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

ويلتقي الوحدة في الجولة الأولى من الدوري مع عجمان على ملعب الأخير يوم 17 أغسطس الجاري، فيما يحل بني ياس ضيفاً على الوصل.

وينتظر أن يدفع مدربا الفريقين بأكبر عدد من العناصر للوقوف على التشكيلة الأنسب والأقرب للظهور في المباراة الرسمية الأولى بالموسم، وتبدو الفرصة متاحة أيضاً لظهور الوافد الجديد الصربي دوسان تاديتش مع العنابي في الودية بعدما تعاقد معه النادي في صفقة بارزة نظراً لقيمته الفنية والخبرات الكبيرة التي يمتلكها، إذ كان اللاعب انضم لتدريبات الوحدة مساء أول من أمس عقب الإعلان رسمياً عن انضمامه لصفوف الفريق.