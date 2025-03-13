توقّف مباراة برشلونة وبنفيكا لإفطار لامين يامال «لحظة استثنائية»

ضرب النجم الإسباني لامين يامال أروع الأمثال خلال مباراة فريقه برشلونة ضد نظيره بنفيكا البرتغالي ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء وانتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3 - 1، وهي المباراة التي شهدت لحظة استثنائية بتوقف اللعب للحظات في الدقيقة 14 لإفساح المجال للنجم الشاب لامين يامال لكسر صيامه وشرب الماء على خط التماس احتراماً لطقوسه الدينية.

وتزامنت المواجهة التي أقيمت على ملعب «مونتجويك الأولمبي» في برشلونة مع وقت الإفطار، ما شكل تحدياً للاعبين المسلمين الصائمين المشاركين، من بينهم لامين يامال وأنسو فاتي من برشلونة، وأوركون كوكجو، كريم أكتوركوغلو، وزكي أمدوني من بنفيكا.

وتمكن يامال من صناعة الهدف الأول لزميله رافينا وإحراز هدف فريقه الثاني خلال المباراة في الدقيقة 26 بطريقة أكثر من رائعة بعد أن سدد كرة «لولبية» خارج الصندوق سكنت الزاوية الصعبة لحارس مرمى بنفيكا.

ويحرص اللاعب الإسباني من أصول مغربية، على الالتزام بالصيام خلال الشهر الكريم، رغم التحديات البدنية التي تفرضها المباريات، ولضمان حفاظه على لياقته، تناول يامال وجبة متوازنة خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، مما توفر له التوازن البدني المطلوب خلال الشوط الثاني. وتعكس هذه الخطوة مدى التزام يامال بتقاليده الدينية، إلى جانب احترافيته العالية في إدارة حالته البدنية خلال المباريات المهمة.

وتمكن برشلونة من العبور لدور الثمانية اثر تفوقه ذهاباً على بنفيكا بهدف وإياباً بنتيجة 3 - 1 ..ليواجه العملاق الإسباني بوروسيا دورتموند الألماني في ربع النهائي، إثر فوزه على فريق ليل الفرنسي في أرضه 2 - 1، علماً بأن مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب ايدونا سينغال بارك بملعب بروسيا دورتموند في ألمانيا انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.