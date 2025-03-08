حادثة نادرة في الدوري الإنجليزي..لماذا سُمح لليفربول بإجراء 6 تبديلات ضد ساوثهامبتون

شهدت مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز واقعة نادرة، حيث سُمح لليفربول بإجراء ستة تبديلات بدلًا من الخمسة المعتادة، وذلك بسبب تطبيق قاعدة خاصة بحالات ارتجاج المخ.

لماذا حصل ليفربول على تبديل إضافي؟

اضطر مدافع ساوثهامبتون، يان بيدناريك، إلى مغادرة الملعب في الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة لارتجاج في الرأس. ووفقًا للوائح الدوري الإنجليزي، عندما يجري أحد الفرق تبديلًا بسبب ارتجاج في المخ، يُمنح الفريق المنافس تبديلًا إضافيًا للحفاظ على التوازن بين الفريقين، إي أنه يتم منح كلا الفريقين الحق في إجراء تبديل إضافي بدلاً من التبديلات الخمسة المعتادة.

هذه القاعدة تهدف إلى ضمان سلامة اللاعبين دون أن تؤثر سلبًا على عدالة المنافسة، إذ لا يُحسب التبديل الطبي ضمن التبديلات التكتيكية العادية.

تحركات تكتيكية من ليفربول

استغل مدرب ليفربول، أرني سلوت، هذه القاعدة لإجراء ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بين الشوطين، حيث دفع بأندي روبرتسون، وأليكسيس ماك أليستر، وهارفي إليوت، بدلًا من كوستاس تسيميكاس، وكورتيس جونز، ودومينيك زوبوسزلاي، في محاولة لتغيير إيقاع المباراة.

وفي الشوط الثاني، استمر ليفربول في إجراء التبديلات، حيث دخل ديوجو جوتا بدلًا من داروين نونيز، ثم شارك واتارو إندو مكان ريان جرافينبيرتش، وأخيرًا، حصل ترينت ألكسندر أرنولد على راحة قصيرة قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، ليحل محله جاريل كوانساه.

محمد صلاح: لم نقدم الأداء المطلوب

بعد المباراة، أبدى محمد صلاح عدم رضاه عن أداء الفريق، قائلًا: "كان الأمر محبطًا بعض الشيء. لم نكن متماسكين في الشوط الأول وكنا نلعب ببطء. إذا كنت تريد الفوز بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، فعليك تحقيق الانتصارات حتى في مثل هذه المباريات."

رغم أن هذه القاعدة نادرًا ما تُستخدم، فإنها لعبت دورًا مهمًا في مجريات اللقاء، مما يسلط الضوء على تأثير القوانين التنظيمية في المنافسات الكبرى.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 27 هدفاً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد تسجيله ثنائية في شباك ساوثهامبتون من ركلتي جزاء.

يُذكر أن صلاح سجل 17 تمريرة حاسمة هذا الموسم، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 44، مما يجعله أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مساهمة بالأهداف في موسم واحد.

كما تساوى صلاح مع سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق برصيد 184 هدفاً في صدارة أكثر هداف أجنبي بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويشتركان في المركز الخامس بقائمة الهداف التاريخي للبطولة الإنجليزية.