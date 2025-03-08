صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا يشعل الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يوسع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى 16 نقطة ولو مؤقتاً، اليوم، عندما يستضيف منافسه ساوثامبتون في مباراة تبدو أسهل من فوزه بشق الأنفس 1- صفر على باريس سان جرمان في دوري الأبطال، في حين تدور معركة شرسة على المقاعد المؤهلة للبطولات القارية.

وتفصل ست نقاط بين نوتنجهام فورست ثالث الترتيب وأستون فيلا صاحب المركز العاشر، في حين لا تزال آمال برنتفورد وكريستال بالاس صاحبي المركزين 11 و12 قائمة في التأهل للمسابقات القارية.

ولم يتأهل فورست إلى دوري الأبطال منذ 1981، لكنه تحول بقيادة المدرب نونو إسبيريتو سانتو ليصبح أحد المنافسين على مركز بالمربع الذهبي بعدما كان يصارع الهبوط، ويستضيف فورست، اليوم، مانشستر سيتي رابع الترتيب الذي يبتعد بفارق نقطة واحدة خلف مضيفه في سيناريو لم يكن أكثر مشجعي فورست يتوقعه في أغسطس الماضي، ويسعى فورست للثأر لخسارته 3 - صفر أمام سيتي في الدور الأول، ويحل نيوكاسل ضيفاً على وست هام يونايتد في مباراة قمة بالعاصمة لندن، وعليه أن يحافظ على تركيزه دون التأثر باقتراب موعد نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول في 16 من الشهر الجاري.

وفي المراكز الثلاثة التالية، توجد ثلاثة فرق لم تعتد المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية لكنها تبدو قادرة على ذلك.

وقدم بورنموث، الذي حصد 43 نقطة، أداء مبهراً هذا الموسم وارتبط اسم مدربه أندوني إيراولا بتولي مسؤولية أندية كبرى.

ويحتل برايتون المركز الثامن برصيد 43 نقطة، لكنه حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري قبل استضافة فولهام الذي يحتل المركز التاسع بفارق نقطة واحدة.

ويكمل أستون فيلا النصف الأعلى من الجدول، ووضع فريق المدرب أوناي إيمري قدماً في دور الثمانية بدوري الأبطال بعد فوزه 3 - 1 على كلوب بروج في ذهاب دور 16 لكنه تراجع في الدوري، حيث حصد 42 نقطة، ويخوض اختباراً صعباً، اليوم، أمام برنتفورد.