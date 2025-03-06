بعد خسارته أمام ليفربول .. سان جيرمان يتحدى صحوة رين في الدوري الفرنسي

يستعد باريس سان جيرمان لاختبار قوي في الدوري الفرنسي لكرة القدم عندما يحل ضيفا على رين يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة 25 من المسابقة، وذلك بين مباراتي ليفربول الإنجليزي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الباريسي بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي لاستعادة النتائج القوية بعدما تعرض لخسارته الأولى في عام 2025 بهزيمة مخيبة للآمال صفر / 1 أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويأمل سان جيرمان في تحقيق فوز سادس على التوالي في بطولة الدوري يعزز به وجوده على القمة، حيث يعتلي الصدارة برصيد 62 نقطة بسجل خال من الهزائم وأقوى خطي هجوم ودفاع في المسابقة بتسجيل 66 هدفا مقابل استقبال 23 هدفا.

ويتطلع إنريكي ولاعبوه أيضا لتحقيق فوز يقرب الفريق أكثر من لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، ورفع المعنويات قبل رحلة السفر إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول على ملعب آنفيلد في إياب دور الـ16 أملا في استمرار منافسته على بطاقة التأهل لدور الثمانية حتى اللحظات الأخيرة.

ولكن طموحات باريس تصطدم بصحوة رين الذي قفز مؤخرا للمركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة بعدما حقق فوزين متتاليين، ويتطلع أيضا لمواصلة النتائج الإيجابية للتقدم للأمام في جدول الترتيب ورد اعتباره من الخسارة 1 / 3 أمام باريس سان جيرمان في مباراة الدور الأول.

ويلتقي يوم السبت أيضا فريق أولمبيك مارسيليا وصيف الترتيب برصيد 49 نقطة مع ضيفه لانس الذي يعاني مؤخرا بعدما تلقى أربع هزائم متتالية ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وفي نفس اليوم أيضا يلتقي ليل خامس الترتيب برصيد 41 نقطة مع مونبلييه متذيل الترتيب برصيد 15 نقطة في المركز 18 والغارق في دوامة الهزائم خلال آخر خمس جولات.

وتفتتح منافسات الجولة، غدا الجمعة، عندما يحل موناكو ضيفا على تولوز.

ويتطلع موناكو لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له الوجود في المربع الذهبي حيث يحتل المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بينما يأمل فريق تولوز في استغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق فوز ثالث على التوالي، للمنافسة على المراكز المؤهلة حيث يحتل المركز الثامن برصيد 33 نقطة، وتفصله ست نقاط فقط عن المركز السادس المؤهل للمشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بالموسم المقبل.

وتختتم منافسات الجولة بخمس مباريات يوم الأحد، حيث يلتقي بريست مع أنجيه، ولوهافر مع سانت إيتيان، ونانت مع ستراسبورج، وريمس ضد أوزير.

وتبقى المواجهة الأبرز عندما يلتقي نيس ضد ضيفه أولمبيك ليون على ملعب أليانز ريفيرا.

يدخل نيس هذه المواجهة متسلحا بعاملي الأرض والجمهور وصحوة كبيرة بتحقيق أربعة انتصارات متتالية، قفزت بالفريق للمركز الثالث برصيد 46 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط فقط عن مارسيليا وصيف الترتيب.

أما أولمبيك ليون الذي استعان مؤخرا بالمدرب البرتغالي باولو فونسيكا فيحتل المركز السادس برصيد 39 نقطة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية من معقل نيس، تساعده في دخول المربع الذهبي والمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث تفصله أربع نقاط فقط عن موناكو رابع الترتيب.