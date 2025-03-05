رودريجو وإبراهيم كلمة السر .. ماذا قال أنشيلوتي بعد الفوز على أتلتيكو؟

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن الفوز الذي حققه فريقه على أتلتيكو مدريد 2 / 1 أمس الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يمنح الفريق الثقة قبل مباراة الإياب.

وقال أنشيولتي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي والتي نشرها الموقع الرسمي لناديه :" نحن في دور الـ16، لكن قد تكون مباراة نصف النهائي أو النهائي. نواجه فريقا على أعلى مستوى في أوروبا ولا يمكن التفكير في إنهاء المباراة في لقاء الذهاب. حصلنا على ميزة صغيرة ونحن راضون عن النتيجة، التي تمنحنا الثقة لمباراة الإياب. نحن على قناعة بأنها ستكون مباراة صعبة جداً وسيتعين علينا القتال فيها".

وأضاف : "عمل الفريق بجد وصنع لاعبان الفارق: رودريجو وإبراهيم. كانا الأفضل لأنهما عملا بجد وساهما كثيرا في الفريق، الذي كان منظما ومتماسكا للغاية. لم نضغط كثيرا، لكن هذا لم يكن الهدف. سيطر أتلتيكو على مجريات المباراة في بعض اللحظات، وسيطرنا نحن في لحظات أخرى. لم يحصلوا على الكثير من الفرص".

كما أثنى أنشيلوتي على فالفيردي، وقال :"تعجز الكلمات. بذل جهدا رائعا. كان متعبا جدا، ولكن هذا كل شيء. لقد كنت سعيدا بعودته وساهم كثيرا في الفريق".

وعن إبراهيم دياز قال أنشيلوتي :"ليس صحيحاً انه سيعود إلى مقاعد البدلاء مع عودة بيلينجهام. إنه يساهم كثيرا. ليس لاعبا اساسيا بلا منازع، لكن لاعب مهم لأنه يستغل كل الدقائق التي أمنحه إياها. فعل ذلك العام الماضي وهذا العام أيضا. بعد تسجيله الهدف، تحدثت إليه لأنني أردت الدفع بمودريتش لإجراء تغيير تكتيكي للدفاع بطريقة 4- 5 - 1. تحدثت إليه لأبلغه بهذا التغيير، بعد ذلك وضعناه على الجانب الأيسر".

وعن الحالة البدنية لكيليان مبابي، قال أنشيلوتي :""كان بخير، لا يعاني من أي مشكلات جسدية. لم يكن قادرا على العمل كثيرا لأن ألم أسنانه حرمه من ذلك. في المباراة ضد بيتيس لم يكن في حالة جيدة، وهذه الدقائق كانت جيدة بالنسبة له ليكون في حالة جيدة للمباراة القادمة".