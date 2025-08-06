صفقة ريفيرا للوحدة تخفف ديون بانفيلد بـ 1.5 مليون دولار

ساهمت صفقة جيرونيمو ريفيرا لاعب الوحدة المقيم، والمنضم إلى صفوف «العنابي» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في تخفيف عبء الديون عن كاهل نادي بانفيلد الأرجنتيني بحسب وسائل إعلام أرجنتينية.

وذكرت صحيفة «أوليه» أن الصفقة تكلفت 1.5 مليون دولار قيمة انتقال اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً إلى الوحدة، ما خفف من أعباء نادي بانفيلد المالية، ووصفت اللاعب بالجوهرة التي انتقلت إلى الدوري الإماراتي.

وقال تقرير للصحيفة: إن ريفيرا لم يكن الوحيد الذي وافق النادي على بيعه خلال ميركاتو اللاعبين، بعدما انتقل لاعبه الواعد دي لوتشيانو إلى سيسكا موسكو الروسي بمبلغ 1.3 مليون دولار، مشيرة إلى أن انتقال اللاعبين يبدو منطقياً وأسهم بشكل كبير في إنقاذ النادي من مبالغ كبيرة من الديون مع تبقي 350 ألف دولار ما زال النادي مطالباً بتسديدها.

ويعد ريفيرا أحد اللاعبين الواعدين المنتظر ظهوره مع «العنابي» في الموسم الجديد، بعدما تعاقد معه الوحدة في فئة اللاعبين المقيمين، وذلك في إطار استراتيجية النادي بتعزيز صفوفه بعناصر موهوبة يعول عليها لبناء فريق قوي للسنوات المقبلة، حيث تركزت أغلب صفقات الوحدة على اللاعبين الشباب وأبرم 4 صفقات في فئة اللاعب المقيم.

وضم الوحدة بجانب اللاعب الأرجنتيني الواعد ريفيرا، الإسباني آرناو براداس لاعب برشلونة وخريج أكاديمية لاماسيا، والإيراني مبين دهقان قادماً من نادي خيبر، والموهبة التونسية لؤي الترايعي من نادي الاتحاد المنستيري.

من ناحية أخرى، استأنف الوحدة تدريباته، مساء أول من أمس، على ملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة، وذلك عقب حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين عقب العودة من المعسكر الخارجي للفريق في ألمانيا والذي استمر لمدة 3 أسابيع.

ويستعد الوحدة للمشاركة في بطولة بني ياس الدولية الودية بجانب ناديي بني ياس والعربي الكويتي، في إطار المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يلعب الوحدة مع العربي غداً بالشهامة، ويواجه بني ياس في التجربة الودية الأخيرة يوم السبت المقبل على ملعب السماوي بالشامخة.