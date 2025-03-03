عمار علاي: هدف خورفكان مركز متقدم في «دورينا»

أشاد الدكتور عمار علاي النقبي، رئيس شركة خورفكان لكرة القدم، بنتائج فريقه في دوري أدنوك للمحترفين وتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية في المسابقة على كلباء والعروبة والوصل، كإنجاز يحدث للمرة الأولى لـ «النسور» في عصر الاحتراف، وتابع: هدفنا احتلال مركز متقدم وغير مسبوق على مستوى دوري المحترفين، لافتاً إلى أن جمهور خورفكان يستحق الفرحة التي أتت متزامنة مع حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى النتائج الإيجابية الأخيرة هي ثمرة العمل الجاد لجميع مكونات النادي، فضلاً عن الفكر الذي يملكه المدرب الوطني عبد المجيد النمر الذي يثبت في كل مباراة أن المدرب الوطني قادر على صنع الفارق في كل مباراة، لافتاً إلى أن تحقيق الانتصار في 3 جولات متتالية بأداء ثابت خلال فترة وجيزة، ليس بالأمر السهل، مشيداً بالوقفة الجماهيرية للنادي خلف الفريق الأول ومؤازرتهم للاعبين، سواء أقيمت المباراة بملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، أو في ملعب الفريق المنافس خارج الأرض.