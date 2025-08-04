مورايس: الوحدة يمتلك الشخصية.. والمعسكر الخارجي اتسم بالهدوء

وصف البرتغالي جوزيه مورايس، المدير الفني للفريق الأول بنادي الوحدة، معسكر «العنابي» في ألمانيا استعداداً للموسم الجديد بـ«الناجح والجيد على كافة المستويات»، مؤكداً أن الوحدة يمتلك الشخصية في الناحيتين الهجومية والدفاعية، وأنه يتطلع للمباريات المقبلة، وبداية دوري أدنوك للمحترفين.

وقال مورايس في تصريحات عقب ختام المعسكر الخارجي: «لقد كان معسكر الفريق في ألمانيا ناجحاً للغاية، واتسم بالهدوء ووسط بيئة مثالية للجميع على المستويات كافة، وكان لدينا الوقت الكافي للتحضير عبر تدريبات شاقة، حرصنا خلالها على تحقيق أهدافنا من المعسكر الذي كان أبعد من مجرد تطبيق أفكار فنية وتكتيكية ولكن من حيث التواصل بين كل أفراد الفريق».

وأضاف: «العمل شهد تطوراً كبيراً، ومستوى اللاعبين في تطور، والمباريات الودية شهدت كذلك تحسناً كبيراً في المستوى، حيث تعد تجارب ما قبل الموسم مرآة تعكس عملنا، وتكشف في أغلب الأحيان ما لا نستطيع رؤيته خلال التدريبات اليومية، لذا فالمباريات الودية أظهرت لنا مدى التزام اللاعبين وتطورهم وانضباطهم، وكذلك تطور طريقة اللعب وديناميكية الفريق».

ارتياح

وأبدى مورايس ارتياحه لتطور اللاعبين بدنياً وفنياً وتكتيكياً استعداداً لانطلاقة الموسم، وقال: «سعيد بالنظام الذي اتبعه الفريق خلال المعسكر وبتطور مستوى اللاعبين، وفي المباراة الودية الأخيرة أظهرنا تناغماً كبيراً وسجلنا 4 أهداف، وصنعنا العديد من الفرص، ولم نستقبل سوى هدف واحد، وهو أمر مهم للغاية».

وأشار المساعد السابق للمدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينهو إلى أن الفريق لم يتأثر بغياب اللاعبين الدوليين عن الجزء الأخير من المعسكر الإعدادي، مبيناً أن الفريق رغم افتقاده للدوليين في آخر مباراتين وديتين في ألمانيا إلا أنه لم يتأثر واستمر في الطريق الصحيح، ونشعر بإمكانية الاعتماد على جميع العناصر في القائمة.

ولدنا لننتصر

وأعرب مورايس عن سعادته بالجهد الذي بذله اللاعبون خلال المعسكر، وقال: «مع التطور الذي أظهره اللاعبون خلال المعسكر بإمكانهم أن يطمحوا لتحقيق شيء كبير خلال الموسم، نحن نتطلع إلى الأمام، وسنواصل العمل بجد للوصول إلى ما نطمح إليه، وأن نخوض كل مباراة بنفس المسؤولية والرغبة، وخاصة أن الوحدة فريق كبير ولد لينتصر».

تجدر الإشارة إلى أن جوزيه مورايس (59 عاماً) تولى مهمة تدريب الوحدة في يوليو الماضي، ويمتلك المدرب المولود في أنغولا خبرات تدريبية كبيرة أبرزها عمله مساعداً للمدرب مورينهو في أندية انتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي، كما تولى تدريب العديد من الأندية العربية، وهي الشباب والحزم والهلال في السعودية، والترجي التونسي وانطاليا سبور التركي، وتشونبوك الكوري الجنوبي، وسيباهان الإيراني.

خبرات كبيرة

وتعوّل جماهير الوحدة الطامحة إلى إحراز لقب دوري أدنوك للمحترفين الكثير على مورايس، وخاصة أنه يمتلك مسيرة تدريبية كبيرة سواء كمساعد في أندية عملاقة، أو كمدير فني، حيث حقق 6 ألقاب، وفاز بالدوري الكوري الجنوبي مرتين مع تشونبوك هيونداي عامي 2019 و2020، ولقب كأس كوريا الجنوبية مع الفريق نفسه في 2020، وفاز بلقب الدوري السعودي مع الهلال في 2021، وكأس السوبر السعودي مع الشباب في 2015، وكأس إيران مع سيباهان في 2024.