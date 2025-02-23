صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي وتوسيع الفارق مع أرسنال إلى 11 نقطة

سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود ليفربول للفوز 2-صفر على مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب وتوسيع الفارق مع أرسنال الثاني إلى 11 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وضع الدولي المصري ليفربول في المقدمة في الدقيقة 14 بعد ركلة ركنية نفذها أليكسيس ماك أليستر لتصل إلى دومينيك سوبوسلاي الذي هيأها لصلاح ليسددها مباشرة وتصطدم بلاعب وتدخل الشباك.

وألغى الحكم هدفا رائعا سجله الوافد الجديد المصري عمر مرموش لصالح سيتي بعد مرور نصف ساعة بسبب التسلل.

وصنع صلاح الهدف الثاني لسوبوسلاي في الدقيقة 37 بعد هجمة منظمة من لاعبي ليفربول تضمنت مجموعة من التمريرات المتتالية استغلها صلاح في اختراق منطقة جزاء سيتي من الجهة اليمنى ثم مرر الكرة لسوبوسلاي الذي سدد بشكل رائع داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وألغى الحكم هدفا سجله كيرتس جونز لاعب ليفربول في الدقيقة 58 بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب وجود تسلل على سوبوسلاي صانع الهدف.