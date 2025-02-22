دبا يكسب ديربي الفجيرة ويعتلي صدارة الهواة

اعتلى دبا الفجيرة صدارة دوري الدرجة الأولى عقب فوزه الصعب على جاره الفجيرة في ديربي الإمارة بهدف دون رد، جاء عن طريق ركلة جزاء سددها البرازيلي ديغو داسيلفا في الدقيقة 73 ليصل النواخذة برصيد إلى 34 نقطة في صدارة المسابقة بشكل مؤقت ويتراجع الذئاب للمركز الثاني برصيد 33 نقطة مناصفة مع الظفرة الذي يواجه حتا عصر اليوم.

وحقق الإمارات فوزه الثالث على التوالي، وهذه المرة على حساب فريق غلف اف سي بهدفي ميكائيل بوركات ومهند القصاب في الدقيقتين 74، 87 ليرفع الصقور رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، وتجمد الخاسر عند 6 نقاط في المركز الأخير، وفرض التعادل نفسه بنتيجة 4-4 على مباراة غلف يونايتد والجزيرة الحمراء أحرز أهداف غلف يونايتد كل من مايكز فتون وسيدريك ولارس وسانتيني،.

فيما أحرز رباعية الجزيرة الحمراء جمال معروف «هدفين» وهدف لكل من جوزيف وأحمد لطفي ليرفع الجزيرة رصيده إلى 16 نقطة وغلف إلى 14 نقطة، وتقام اليوم 3 مباريات تجمع الظفرة بفريق حتا ويلتقي ومصفوت في مواجهة العربي ويونايتد يلتقي بضيفه مجد على أرضية ملعب المدينة الرياضية في دبي.