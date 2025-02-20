أرسنال وبايرن وسان جيرمان على خط أزمة الكونجو

وصفت رواندا اليوم الخميس الانتقادات الأخيرة التي وجهتها وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية لعقود الرعاية مع أرسنال وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان لكرة القدم بأنها تهديد للسلم والاستقرار الإقليمي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حثت تيريز كايكوامبا فاجنر وزيرة خارجية الكونجو الديمقراطية الأندية الثلاثة على إنهاء اتفاقيات الرعاية "الملطخة بالدماء" مع حملة "زر رواندا"، متسائلة عن أخلاقية مثل هذه الشراكات في الوقت الذي يستعر فيه القتال في شرق الكونجو.

وسيطرت حركة 23 مارس المتمردة المدعومة من رواندا على أجزاء رئيسية من شرق الكونجو في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يمثل أخطر تصعيد فيما يزيد على 10 سنوات في الصراع طويل الأمد بشرق الكونجو والذي تعود جذوره إلى الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، والصراع من أجل السيطرة على الموارد المعدنية الهائلة في الكونجو.

وقالت هيئة تنمية رواندا التي تشرف على الصفقات في بيان اليوم "ترفض حكومة رواندا المحاولات الأخيرة التي قامت بها جمهورية الكونجو الديمقراطية لتقويض شراكات رواندا الدولية من خلال المعلومات المضللة والضغوط السياسية.

"إن هذه الجهود لا تحرف الحقيقة فحسب، بل تهدد أيضا أسس السلم والاستقرار والتعاون الاقتصادي الإقليمي التي عملنا بلا كلل من أجل بنائها".

وفي رد سريع، كررت تيريز كايكوامبا فاجنر وزيرة خارجية الكونجو الديمقراطية انتقاداتها، زاعمة أن رواندا لديها أكثر من أربعة آلاف جندي يقاتلون إلى جانب حركة 23 مارس، مشيرة إلى الإدانة الأخيرة من الأمم المتحدة وأمريكا ودول مجموعة السبع.

وحسب الأمم المتحدة، أدى القتال في شرق الكونجو إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات بدون محاكمة، وقصف مخيمات النازحين، وتقارير عن اغتصاب جماعي وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وتدخلت أمريكا اليوم بشكل مباشر في الأزمة، عندما فرضت عقوبات على وزير التكامل الإقليمي في الحكومة الرواندية، وقالت إن دوره كان "محوريا" في دعم رواندا لجماعة 23 مارس المسلحة.

وتقول رواندا إنها تدافع عن نفسها وتتهم الجيش الكونجولي بالانضمام إلى الميليشيات التي تقودها عرقية الهوتو والتي تقول إنها عازمة على قتل عرقية التوتسي في الكونجو وتهديد رواندا.

وبدأت حملة "زر رواندا" رعايتها لأرسنال المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2018، وورد أن قيمة الصفقة تبلغ أكثر من عشرة ملايين جنيه إسترليني (12 مليون دولار) سنويا.

ووقع بايرن ميونيخ، متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني، اتفاقية شراكة مدتها خمس سنوات لتطوير كرة القدم والترويج للسياحة مع رواندا في عام 2023، في حين أصبحت مبادرة "زر رواندا" راعية لفريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي منذ عام 2019.

واتصلت رويترز في وقت سابق بالأندية الثلاثة بشأن صفقات الرعاية، لكن لم يرد أي منها.

وقالت كايكوامبا فاجنر في بيان "نشجع جميع شركاء رواندا الدوليين على التفكير مليا فيما إذا كانت رواندا دولة تتوافق مع قيمهم".