الوحدة يختتم معسكر ألمانيا برباعية أمام دومازليتسه التشيكي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، معسكره الخارجي في ألمانيا، بالفوز على نادي يسكرا دومازليتسه التشيكي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في آخر تجارب «العنابي» الودية، ضمن معسكره التحضيري، استعداداً للموسم الكروي المقبل.

سجل رباعية الوحدة، عبدالعزيز محمد، والوافد الجديد الأرجنتيني ريفيرا، والبرتغالي بيرناردو فولها (هدفين).

ودفع البرتغالي جوزيه مورايس مدرب الوحدة في بداية اللقاء بتشكيلة مكونة من زايد الحمادي في حراسة المرمى، ومن أمامه رباعي خط الدفاع، غوغا وفافور أوغبو ومحمد قرباني وعبدالعزيز محمد، وفي الوسط عبدالله حمد وبيرناردو فولها وإبراهيما ديارا، وفي الهجوم الثلاثي آرناو براداس وريفيرا وعمر خريبين.

وغاب عن تشكيلة الوحدة الخماسي الدولي، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ساشا، روبن فيليب، كايو كانيدو، لانضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني في النمسا.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب «العنابي» عدداً من التغييرات لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، إذ سيطر الوحدة على أغلب فترات اللقاء الودي.

واستمر معسكر الوحدة في ألمانيا لمدة ثلاثة أسابيع، خاض خلالها الفريق خمس مباريات ودية، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات، إذ تغلب في الودية الأولى على جيبيناخ الألماني 4 - 0 سجلها بيرناردو فولها وعمر خريبين ولوكاس فيرا وعبدالله حمد، وتعادل مع يان ريغنسبورغ أحد أندية الدرجة الثالثة الألمانية 1-1، وسجل هدف العنابي الإسباني آرناو براداس، وتعادل في الودية الثالثة مع بيتروس فلو الفرنسي 2-2، وسجل للوحدة لوكاس فيرا ومنصور المنهالي، كما تعادل مع شقيقه النصر من دون أهداف في الودية الرابعة، قبل الفوز على دومازليتسه برباعية في الودية الأخيرة.

ومن المقرر أن تعود بعثة الوحدة إلى العاصمة أبوظبي غداً، حيث يحصل اللاعبون على راحة قبل استئناف التدريبات الداخلية، والتي يسعى خلالها الفريق إلى خوض عدد من المباريات الودية، وذلك قبل الاستحقاقات الرسمية التي يستهلها «أصحاب السعادة» بمواجهة عجمان في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين يوم 17 أغسطس المقبل.

من جهة أخرى، تواصل شركة كرة القدم مساعيها من أجل إبرام صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق، إذ يسعى النادي إلى إكمال ملف الأجانب والتعاقد مع لاعبين أجنبيين في مركزي المهاجم والجناح، إضافة إلى لاعب مقيم في مركز الظهير الأيسر، حيث يتواجد في قائمة أجانب الفريق الثلاثي، السوري عمر خريبين، والإيراني محمد قرباني، والوافد الجديد الأرجنتيني لوكاس فيرا الذي تعاقد معه النادي في الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الوحدة تعاقد مع 6 لاعبين في الميركاتو استعداداً للموسم الجديد الذي يصارع خلاله على جبهات عدة أبرزها دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، وضم 4 لاعبين في فئة المقيمين بالتعاقد مع الإسباني آرناو براداس، قادماً من برشلونة وخريج أكاديمية لاماسيا، والإيراني مبين دهقان، قادماً من خيبر الإيراني، والأرجنتيني جيرونيمو ريفيرا، قادماً من بانفيلد، والتونسي لؤي الترايعي من الاتحاد المنستيري، بينما تعاقد مع الأرجنتيني لوكاس فيرا في خانة الأجانب، في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي خيمكي الروسي، ومن اللاعبين المواطنين ضم كايو كانيدو قادماً من الوصل في صفقة انتقال حر.