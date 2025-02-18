الشارقة يلتقي الحسين الأردني في دوري أبطال آسيا اليوم

يلتقي فريق الشارقة، في السادسة من مساء اليوم على ملعبه، مع فريق الحسين إربد الأردني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، طامحاً في حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وكان الشارقة قد فاز ذهاباً على استاد عمان الدولي بهدف دون مقابل سجله لاعبه كايو لوكاس. ويملك الشارقة حظوظاً كبيرة لتحقيق هدف التأهل، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور المقبل.

وتأهل الشارقة إلى دور الـ«16» متصدراً لترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، فيما تأهل فريق الحسين إربد من المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات أيضاً.

يدخل الشارقة المباراة في وضع معنوي جيد حيث وصل للدور نصف النهائي في كأسي رئيس الدولة ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمنافسة على صدارة دوري أدنوك للمحترفين.

واستعد الشارقة للمباراة بسلسلة من التمارين اليومية بعد راحة قصيرة من عودته من الأردن، وأجرى أول من أمس تدريبه الأساسي تحت إشراف المدرب كوزمين.