الزمالك يعين جوزيه بيسيرو مدرباً جديداً للفريق

أعلن الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربا جديدا للفريق لمدة موسم ونصف موسم.

وقال الزمالك في بيان عبر حسابه على منصة إكس إن مجلس إدارة النادي قرر في اجتماعه الأخير تعيين البرتغالي بيسيرو (64 عاما) مدرب بورتو وسبورتنج لشبونة الأسبق مدربا للزمالك بناء على ترشيح من لجنة التخطيط الرياضي.

وقال إن التعاقد مع بيسيرو جاء "بعد الاستقرار عليه من قبل لجنة التخطيط الرياضي كونه المناسب لتدريب الفريق الأول خلال الفترة الراهنة نظرا لخبرته الكبيرة ونجاحاته السابقة مع العديد من الأندية والمنتخبات".

ووجه الزمالك الشكر للمدرب السويسري كريستيان جروس وجهازه المعاون، وتقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله جروس ومساعدوه متمنين لهم التوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة.

وتولى جروس (70 عاما) المسؤولية في ديسمبر كانون الأول الماضي خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة بعد 13 مباراة.