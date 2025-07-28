الترايعي.. الصفقة السادسة في ميركاتو «العنابي»

واصل الوحدة تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية وعزز صفوفه بالموهبة التونسية الشابة، لؤي الترايعي «20 عاماً»، قادماً من الاتحاد المنستيري التونسي، لتسجيله في فئة المقيمين، وهي الصفقة السادسة التي يبرمها الوحدة في الميركاتو الحالي استعداداً للموسم المقبل.

ويعد الترايعي، من أبرز اللاعبين الواعدين في الفترة الأخيرة في الكرة التونسية، ويمتلك قدرات ومهارات فنية عالية، كما يتمتع برؤية ومرونة تكتيكية كواحد من أبرز اللاعبين الصاعدين في خط الوسط، إذ كان هدفاً لأندية بلجيكية ونمساوية عدة قبل أن ينجح الوحدة في ضمه إلى صفوفه.

وأعرب الترايعي عن فخره بالانضمام لصفوف الوحدة، مؤكداً أنه يتمنى أن يحالفه التوفيق في مشواره مع فريقه الجديد.

وقال في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لـ«العنابي» على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «فخور بالانضمام إلى نادي الوحدة، أحد أعرق أندية الإمارات والوطن العربي، وأشكر قيادة وإدارة النادي على الثقة، وكذلك أوفياء العنابي على الدعم، وأتمنى التوفيق والنجاح خلال مسيرتي مع النادي».

وأكدت شركة الوحدة لكرة القدم أن التعاقد مع الترايعي يأتي في إطار توجه إدارة النادي لتعزيز صفوف الفريق بالمواهب الشابة، وذلك في إطار استراتيجية النادي للمنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل، وتعويض إخفاقات المواسم الماضية، خصوصاً على صعيد دوري المحترفين الغائب عن قلعة «العنابي» منذ 15 عاماً.

ويسعى الوحدة في الموسم الجديد الذي ينطلق 16 أغسطس المقبل إلى الظهور بشكل قوي على صعيد جميع البطولات، إذ بالإضافة إلى البطولات المحلية، يخوض الفريق معتركاً مهماً بالمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل، ما فرض على إدارة النادي مواصلة العمل لإعداد فريق قوي قادر على المنافسة محلياً وقارياً.

ولن يكون التعاقد مع الترايعي الأخير على طاولة الإدارة، ولا يزال النادي يواصل تحركاته لحسم صفقتين في خانة الأجانب، إلى جانب صفقة لاعب مقيم في مركز الظهير الأيسر، حيث اقترب الوحدة من ضم مهاجم أجنبي سوبر، إضافة إلى لاعب في مركز الجناح.

وكان الوحدة أنهى 5 صفقات قبل التعاقد مع الترايعي، إذ ضم 3 لاعبين في فئة المقيمين، وهم: الإسباني آرناو براداس (19 عاماً) قادماً من برشلونة، خريج أكاديمية لاماسيا، بعقد يمتد حتى 2029، والإيراني مبين دهقان (19 عاماً) قادماً من خيبر الإيراني بعقد حتى 2028، والأرجنتيني جيرونيمو ريفيرا (21 عاماً) قادماً من بانفيلد الأرجنتيني بعقد حتى 2029، بينما تعاقد مع الأرجنتيني لوكاس فيرا (28 عاماً) في خانة الأجانب، في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي خيمكي الروسي، وضم كايو كانيدو قادماً من الوصل في صفقة انتقال حر.

وعلى صعيد تحضيرات الفريق في المعسكر الخارجي، تعادل الوحدة مع النصر سلبياً، في تجربة ودية جمعت الفريقين، أول من أمس، في ألمانيا، ضمن استعداداتهما للموسم المقبل.

وغاب عن تشكيلة الوحدة الخماسي الدولي، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ساشا، روبن فيليب، كايو كانيدو، عقب انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني في النمسا.

ويتبقى للوحدة مباراة ودية في المعسكر الذي يختتم 30 يوليو الجاري، قبل العودة لاستئناف التحضيرات في العاصمة أبوظبي، إذ كان الفريق قد فاز في الودية الأولى على جيبيناخ الألماني 4 - 0 سجلها بيرناردو فولها وعمر خريبين ولوكاس فيرا وعبدالله حمد، وتعادل مع يان ريغنسبورغ أحد أندية الدرجة الثالثة 1-1، وسجل هدف العنابي الإسباني آرناو براداس، وتعادل في الودية الثالثة مع بيتروس فلو الفرنسي 2-2، وسجل للوحدة لوكاس فيرا ومنصور المنهالي.