كوزمين: كنت أمزح حينما طالبت بـضم 5 لاعبين للشارقة

أوضح المدير الفني للشارقة كوزمين أولاريو أن حديثه السابق عن حاجة فريقه لـ5 لاعبين جدد، لم يكن سوى مزحة منه تم تحويلها لمقصد إعلامي آخر، مؤكداً رضاه التام على عمل إدارة النادي.

جاء ذلك في تصريحات بعد فوز فريقه خارج ملعبه على مستضيفه الحسين إربد الأردني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، وهي النتيجة التي قربت الشارقة كثيراً من التأهل للدور ربع النهائي في مباراة الرد بالشارقة المقررة الثلاثاء المقبل، وأشاد كوزمين بالانضباط التكتيكي لفريقه في مباراة الأردن.

وقال تفصيلاً: «اللاعبون أدوا مباراة تكتيكية بشكل جيد، مثل هذه المباريات تحتاج تضحية وعزيمة وإصراراً، كل ذلك توفر من لاعبي الشارقة، استطعنا التحكيم في مجريات اللعب، لم نعطِ الفرصة للمنافس، تهيأت لنا الفرصة لمضاعفة النتيجة ولم نوفق فيها، المهم حصولنا على الفوز، والفوز في الأردن لا يعني سهولة المهمة في الرد، بل قطعنا خطوة صغيرة ونحتاج لجهد مضاعف في مباراة الرد».

وأضاف: «التعليمات كانت في الشوط الثاني، عدم التراجع بعد التقدم بهدف كايو، والإيجابي هو تركيز جميع اللاعبين في تنفيذ المطلوب منهم، الانضباط كان عالياً في فريقي والخطوط متقاربة، واصلنا الضغط عليهم حتى نهاية المباراة، دافعنا خارج منطقة الجزاء ونجحنا في ذلك كثيراً وخاصة في الدقائق الأخيرة للمباراة».

وقال أيضاً: «سعيد بالانتصار الذي حققه اللاعبون، قدموا مباراة كبيرة تكتيكياً وقدموا تضحية كبيرة وعزيمة وإصراراً، استطعنا السيطرة على المباراة تكتيكياً ولم نوفق في بعض الفرص لمضاعفة النتيجة، الفوز في الأردن خطوة صغيرة للأمام وتنتظرنا مباراة صعبة في ملعبنا في الإياب».

وبشأن الصفقات الجديدة قال: «الإدارة عملت بجد للتعاقد مع لاعبين، ولكن سنحاول قدر الإمكان العمل بقوة، أُتيحت لنا أسماء للتعاقد، ولكنها أقل من الموجودة».

وأضاف: «أنا راضٍ عن عمل الإدارة، وأنا مجنون تعاقدات لذلك لا تأخذوا كلامي على محمل الجد، مهما تحدثت سيتم تحويل مقصد كلامي إلى مقصد آخر لذلك لن أتحدث عن الانتقالات، حينما قلت إنني أحتاج 5 لاعبين كنت أقولها مازحاً ووقتها لم يكن الميركاتو مفتوحاً بعد، أنا أعرف ما أقول، في كأس أديب سنفتقد لوان، كايو، ماجد راشد، يومين، شاهين، ميلوني، خالد الظنحاني».

من ناحيته، قال البرتغالي جواو موتا المدير الفني لفريق الحسين إربد إن فريقه لم يستحق الخسارة على ملعبه، وكشف أنه وفريقه يحبون التحديات أمام الفرق الإماراتية والقوية بشكل عام والفرصة مواتية لفريقه في مباراة الرد، وأضاف قائلاً: «الشارقة لم يخلق فرصاً كثيرة لكني فخور بلاعبي فريقي، الشارقة يمتلك لاعبين مهاريين وهدفهم جاء من مجهود فردي بعد انطلاقة من مسافة 40 متراً».

وشدد على أن موقعة الشارقة لم تنتهِ بعد، مضيفاً: «مباراة الذهاب كانت الشوط الأول وما زالت الفرصة أمامنا في الإياب».

وقال: أصبحنا نعرف المنافس جيداً، وسنحضر طريقة لعب مختلفة، ولو نجحنا في استغلال الفرص لكان الوضع مختلفاً، سنحاول التسجيل في الإياب، بغض النظر عن الأفضلية على الأندية الأردنية سبق أن هزمنا ناساف الذي كان عقدة أيضاً.