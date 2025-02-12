الشارقة يهزم الحسين الأردني على أرضه في «الآسيوية»

حقق الشارقة فوزاً ثميناً خارج ملعبه على مستضيفه الحسين إربد الأردني في ستاد عمّان بهدف من دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، سجله كايو لوكاس في الشوط الأول، ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في الشارقة.

في الدقيقة 42 نجح عثمان كمارا في صناعة فرصة ذهبية لكايو لوكاس داخل الصندوق، لم يتردد في تحويلها داخل المرمى، أعلنت هدف السبق لفريق الشارقة الذي انتهى عليه الشوط الأول.

على جانب آخر، يحل شباب الأهلي ضيفاً على الوحدات الأردني في السادسة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات، في ملعب ستاد عمّان الدولي، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي تشهد تطبيق تقنية الفيديو «فار» بداية من هذا الدور للمرة الأولى في البطولة، ويطمح «الفرسان» إلى العودة بنتيجة إيجابية تسهل من مهمتهم في لقاء الإياب 19 فبراير الجاري، في ملعب ستاد راشد بدبي، وحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي للقاء الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين الشارقة والحسين إربد الأردني في الدور ثمن النهائي.

يدخل شباب الأهلي المواجهة بمعنويات عالية، بعدما انفرد بصدارة دوري أدنوك للمحترفين بوصوله إلى 41 نقطة، ووسع الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين الشارقة الوصيف، ويسير بثقة للتتويج بلقب الدوري المرة التاسعة في تاريخه، وبعد الفوز بكأس سوبر إعمار للمحترفين، ودرع التحدي ضمن بطولات السوبر الإماراتي القطري.