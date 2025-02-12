ماتيوس أوليفييرا: انتقالي إلى النصر حدث في أقل من 24 ساعة

أكد البرازيلي ماتيوس أوليفييرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن انتقاله إلى صفوف «العميد» حدث في أقل من 24 ساعة، وأنه لم يتوقع انضمامه لنادي النصر بعدما كان يمضي في إجراءات فسخ تعاقده مع خورفكان.

وشارك ماتيوس أوليفييرا مع النصر في مباراته أمام بني ياس، في الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين بعد أقل من 24 ساعة على انضمامه لصفوف الفريق، حتى نهاية الموسم الحالي، ليحل بديلاً لغابياديني الذي خرج من القائمة للإصابة، إذ دخل في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وأعرب أوليفييرا عن سعادته وحماسه للعب بقميص النصر وبالخطوة الجديدة في الدوري الإماراتي، مشيراً إلى أنه واثق من تقديم الإضافة والظهور بشكل أقوى مع «العميد» في المرحلة المقبلة.

وقال أوليفييرا لـ «البيان»: سعيد بأن أرتدي قميص النصر كونه نادياً كبيراً في الإمارات وآسيا، وهي خطوة مهمة بالنسبة لي، وأطمح أن أقدم للنصر الإضافة المطلوبة.

وأضاف: الانضمام لصفوف النصر تم بسرعة كبيرة، وفي أقل من 24 ساعة وقعت على العقود والكشف الطبي ثم الانضمام لتدريبات الفريق، والمشاركة في أول مباراة بعد خوض حصة تدريبية واحدة.

وأشار لاعب خورفكان السابق إلى أنه لم يتوقع انتقاله للنصر، حيث كان يفسخ عقده مع «النسور»، موضحاً: بصراحة الأمور حدثت بطريقة أكثر مما توقعت، فقد كنت أفسخ عقدي مع خورفكان، وكان وقتاً صعباً للغاية، بعد ذلك جاءت فرصة اللعب للنصر، بالطبع لم أفكر مرتين في المواقفة، فقد كان قراراً سهلاً بالنسبة لي، وأشكر إدارة النصر والجهاز الفني على هذه الثقة.

حديث إيجابي

وكشف أوليفييرا (30 عاماً) عن الحديث الذي دار بينه وبين المدير الفني الألماني ألفريد شرودر عقب انضمامه للفريق، مؤكداً أن حديثه مع المدرب جاء إيجابياً، وعن أمور إيجابية عن نادي النصر، وكذلك طريقته في اللعب والتي أعتقد أنها تناسب أسلوب لعبي، خصوصاً وأني أعلم طريقة لعب الفريق جيداً من خلال مواجهتي السابقة لهم.

وأضاف: أعلم إمكانياتي وما أنا قادر على فعله سواء في الملعب أو خارجه كشخص، وأستطيع مع النصر أن أظهر بشكل أقوى مما كنت عليه في السابق، وأن أساعد الفريق على تحقيق أهدافه، فالنصر فريق جيد، ويضم مجموعة رائعة من اللاعبين، وهو نادٍ كبير يتعامل بعقلية الفوز في كل مباراة وهي نفس عقليتي وطموحاتي.

وتحدث ماتيوس أوليفييرا عن مشاركته الأولى مع الفريق ضد بني ياس والتي انتهت بالتعادل السلبي، قائلاً: بالتأكيد النصر يسعى للفوز في كل مباراة يخوضها، ودخلنا مواجهة بني ياس بهذه الرغبة، لذلك عندما تخسر أي نقاط لا تعتبر النتيجة الأفضل، إلا أن هذا حال كرة القدم، قد تؤدي مباراة جيدة ولكن لا يحالفك التوفيق، نحترم بني ياس لأنه فريق جيد وقوي على ملعبه، وبالطبع سنطوي صفحة التعادل ونركز على مباراتنا المهمة ضد الوصل يوم الجمعة المقبل، خصوصاً وأن المباراة على ملعبنا، وأعتقد أن الفريق قادر على تحقيق نتيجة إيجابية.