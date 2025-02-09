قرار إراحة صلاح ينقلب على سلوت .. بليموث يفجر مفاجأة كبيرة ويقصي ليفربول من كأس الاتحاد

فجر فريق بليموث أرجايل، المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيون شيب)، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح مبكرا بفريق ليفربول من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز بليموث أرجايل، الذي يقبع في مؤخرة ترتيب تشامبيون شيب، 1 / صفر على ضيفه ليفربول، الذي يعتلي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، اليوم الأحد، في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد.

واحرز الاسكتلندي ريان هاردي هدف بليموث أرجايل الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 53 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (هوم بارك).

ودفع ليفربول ثمن تهاونه في المباراة، لاسيما بعدما قرر مديره الفني الهولندي آرني سلوت، إراحة عدد من نجومه البارزين في مقدمتهم النجم الدولي المصري محمد صلاح، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تنتظر الفريق الأحمر ضد مضيفه وغريمه التقليدي إيفرتون، يوم الأربعاء المقبل، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ15 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول خلال تلك المباراة لتعزيز صدارته للبطولة، الغائبة عنه منذ 4 مواسم، في ظل ابتعاده بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال.

وأصبحت بطولة كأس الاتحاد هي المسابقة الأولى التي يفشل ليفربول في التتويج بها هذا الموسم، ليشكل ضربة قوية لمعنويات لاعبيه، الذين كانوا يطمحون للتتويج بأربعة ألقاب خلال الموسم الحالي.

وبخلاف تصدره ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا، فإن ليفربول صعد للمباراة النهائية لبطولة كاس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حيث يواجه نيوكاسل يونايتد، كما بلغ رفاق صلاح أيضا دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، عقب تربعه على قمة ترتيب مرحلة الدوري للمسابقة القارية.