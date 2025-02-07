أموريم يكشف سبب موافقته على رحيل راشفورد من مانشستر يونايتد

كشف روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن سبب موافقته على رحيل ماركوس راشفورد عن صفوف الفريق، يأتي لعدم تمكنه من إقناع جناح منتخب إنجلترا باتباع أساليبه.

وقال أموريم في تصريحات نشرت في وقت متأخر مساء أمس الخميس: " لم اتمكن من أن أجعل ماركوس يرى الطريقة التي من المفترض أن تلعب بها كرة القدم وأن يتدرب بالطريقة التي أراها".

وانضم راشفورد /27 عاما/ لأستون فيلا الإنجليزي، على سبيل الإعارة، قبل غلق نافذة الانتقالات الشتوية في أوروبا، بعدما غاب عن خوض أي مباراة مع يونايتد منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وربما يلعب راشفورد مباراته الأولى مع أستون فيلا، بعد غد الأحد، ضد توتنهام هوتسبير ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أموريم: "أحيانا يكون لديك لاعب يؤكد بشكل جيد حقا مع أحد المدربين، لكن نفس اللاعب ربما يظهر بشكل مختلف مع مدرب آخر".

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان راشفورد قال إنه لا يتفق مع أفكار أموريم بشأن كرة القدم، قال المدرب البرتغالي: "تعلمون، كما اعلم، أن الأمر لا يحدث بهذه الطريقة".

وأضاف: "إنه أمر تشعر به كمدرب وكلاعب... أمر طبيعي تماما. لقد تكرر الأمر مع الكثير من المدربين. الشيء المهم هو أنني هنا أقول إن هذا كان قراري".

وتجاهل أموريم الحديث عن إمكانية عودة راشفورد نهاية الموسم الحالي.

ويتضمن عقد راشفورد مع أستون فيلا خيارًا لجعل الانتقال دائمًا مقابل دفع 40 مليون جنيه إسترليني (50 مليون دولار).

وشدد مدرب يونايتد: "كما قلنا من قبل، نكافح من أجل وظائفنا حتى الصيف المقبل".

وأتم أموريم حديثه قائلا: "أركز فقط على المباريات المتبقية للفريق. ولحسن الحظ، فيما يتعلق بماركوس، فهو الآن بمدينة برمنغهام مع (المدرب) أوناي إيمري، لذا يمكنكم طرح هذه الأسئلة على مدرب آخر. نحن نركز فقط على لاعبينا في الوقت الحالي".

ويعاني مانشستر يونايتد من النتائج المخيبة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الثالث عشر حاليا برصيد 29 نقطة من 24 مباراة.