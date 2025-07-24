الوحدة يقترب من ضم التونسي الترايعي لاعب الاتحاد المنستيري

اقترب الوحدة من التعاقد مع اللاعب التونسي الشاب لؤي الترايعي، لاعب الاتحاد المنستيري، بحسب تقارير إعلامية تونسية، لمواصلة تدعيم صفوف الفريق، استعداداً للموسم المقبل، الذي يسعى من خلاله النادي للمنافسة على جميع البطولات، وذكرت تقارير إعلامية تونسية أن إدارة الوحدة توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها في نادي الاتحاد المنستيري التونسي من أجل انتقال الموهبة الشابة البالغ من العمر 20 عاماً، ويلعب في خط الوسط، إلى صفوف «العنابي» خلال الانتقالات الصيفية الحالية، تمهيداً لقيده في فئة المقيمين، وأوضحت التقارير أن قيمة الصفقة تبلغ 300 ألف دولار يحصل عليها الاتحاد المنستيري، وأنه من المنتظر أن يصل اللاعب إلى أبوظبي، اليوم الخميس، من أجل إجراء الفحص الطبي والتوقيع على العقود، ويُعد الترايعي أحد المواهب التي سطعت في الكرة التونسية في الفترة الأخيرة، وكان أحد اهتمامات أندية من بلجيكا والنمسا، وسيكون انضمام الترايعي في حال اكتمال انتقاله إلى الوحدة، الصفقة السادسة التي يبرمها «أصحاب السعادة»، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

ضم الوحدة 5 لاعبين جدد، بعدما تعاقد مع الإسباني آرناو براداس (19 عاماً) حتى 2029، قادماً من برشلونة، وأحد خريجي أكاديمية لاماسيا، والأرجنتيني جيرونيمو ريفيرا (21 عاماً) بعقد يمتد حتى 2029، قادماً من نادي بانفيلد الأرجنتيني، والإيراني مبين دهقان (19 عاماً) بعقد حتى 2028، وتسجيلهم في فئة المقيمين.

وضم الوحدة الأرجنتيني لوكاس فيرا (28 عاماً) قادماً من الدوري الروسي في خانة الأجنبي، بينما كان كايو كانيدو، لاعب الوصل السابق، آخر صفقات الوحدة بعدما تعاقد معه النادي لمدة موسم في صفقة انتقال حر، وينتظر أن يبرم النادي عدداً من الصفقات الإضافية، خلال الميركاتو، إذ يسعى للتعاقد مع لاعب مقيم في مركز الظهير الأيسر، ويتبقى لاعبان أجنبيان، حيث يبحث النادي عن التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم خط الهجوم، بالإضافة إلى لاعب أجنبي في مركز الجناح.

على جانب آخر يواصل الوحدة معسكره الخارجي المقام في مدينة ريدن الألمانية، تحت إشراف مدربه البرتغالي جوزيه مورايس، الذي تولى المهمة خلفاً للسلوفيني داركو ميلانيتش.

وخاض الفريق خلال معسكره، الذي يستمر حتى 30 يوليو الجاري، ثلاث تجارب ودية، إذ فاز في الودية الأولى على جيبيناخ الألماني 4 - 0، سجلها بيرناردو فولها وعمر خريبين ولوكاس فيرا وعبدالله حمد، وتعادل مع يان ريغنسبورغ أحد أندية الدرجة الثالثة 1 - 1، وسجل هدف العنابي الإسباني آرناو براداس، وتعادل في الودية الثالثة مع بيتروس فلو الفرنسي 2-2، وسجل للوحدة لوكاس فيرا ومنصور المنهالي، ويتبقى للفريق مباراتان وديتان في المعسكر، قبل العودة لاستكمال التحضيرات في أبوظبي.