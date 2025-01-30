العروبة.. وصفة سحرية للبقاء بين الكبار

رفع العروبة راية التحدي ورفض الاستسلام بعد تذيله ترتيب فرق دوري أدنوك للموسم الحالي 2024 - 2025، وأنهى العروبة الدور الأول برصيد 3 نقاط في المركز الأخير مكتفياً بفوز وحيد مقابل 12 خسارة، ويتطلع الفريق إلى ظهور مختلف وإلى تحقيق نتائج تساعده على البقاء ضمن منظومة أندية المحترفين في ظل منافسة محتدمة في القاع بوجود أربعة فرق في دائرة الخطر (العروبة 3 نقاط ودبا الحصن 9 نقاط والبطائح 11 نقطة وبني ياس 12 نقطة).

وأجرت شركة الكرة بالنادي تغييرات كبيرة بعد تقييم الأداء والنتائج بالدور الأول، فعلى صعيد الجهاز الفني أقيل المدرب البرتغالي برونو بيريرا، وتم الاستغناء عن ثلاثة من اللاعبين الأجانب ، وتم انتداب مجموعة من اللاعبين تراهن الإدارة على قدرتهم على أحداث الطفرة المرجوة، إلى جانب الحرس القديم، ويستهل الفريق مشواره بالدور الثاني بمواجهة النصر، وهي مباراة يأمل أن يقدم فيها وجهاً مغايراً، وأن تشهد بداية جديدة للفريق في مشوار البقاء، وتبدو مهمة الفرقة العرباوية صعبة ومعقدة، لكنها ليست مستحيلة، وهو يسعى لتحقيق وصفة سحرية تمكنه من البقاء تتمثل في الفوز على منافسيه المباشرين وخطف نقطة على الأقل في المباريات التي تقام على أرضه وكذلك تعثر منافسيه.