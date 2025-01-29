عبد العزيز هيكل: البطائح قادر على مواجهة شباب الأهلي بندية

أكد عبد العزيز هيكل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البطائح أن فريقه سيخوض مباراة صعبة للغاية أمام شباب الأهلي في الجولة الرابعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الراقي» سيكون نداً قوياً لـ «الفرسان» رغم الفوارق بين الفريقين. ويستضيف البطائح، فريق شباب الأهلي، غداً، باستاد خالد بن محمد بالشارقة، في انطلاقة مباريات الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين، إذ يسعى البطائح للخروج بنتيجة إيجابية للمباراة الثانية على التوالي بعدما عاد من أبوظبي بفوز غالٍ على حساب الوحدة.

وقال هيكل لـ «البيان»: «شباب الأهلي فريق كبير ومن أقوى الفرق هذا الموسم وينافس بقوة في الدوري بخلاف منافسته على البطولات الأخرى، ولكن البطائح قادر على أن يخوض اللقاء بندية كبيرة أمام أي فريق».

وأضاف لاعب شباب الأهلي السابق أن مباراة الدور الأول بين الفريقين فاز شباب الأهلي وحصد الثلاث نقاط من البطائح بصعوبة بالغة بعد أن حول تأخره إلى فوز في الوقت المحتسب بدل من الضائع، لكننا ندخل المباراة بروح عالية، وأتوقع أن تكون مواجهة صعبة وأن نكون نداً قوياً لشباب الأهلي.

وعن الفوز الأخير الذي حققه البطائح على حساب الوحدة في الجولة الماضية، وأعاد الثقة للفريق بقدرته على الهروب من منطقة الخطر، أوضح هيكل: «الفوز مهم جداً في هذا التوقيت، وتلك المباراة كانت بمثابة 6 نقاط خصوصاً بعد نتيجة دبا الحصن مع العروبة، وجاءت على فريق كبير مثل الوحدة في ملعبه، ومنحنا دفعة معنوية هائلة للفترة المقبلة».

وقال: «لا يزال متبقي الدور الثاني للدوري بأكمله، لكننا كنا بحاجة إلى ذلك الفوز لأن البطائح لديه إمكانات لتقديم أداء ونتائج أفضل، ونجحنا في ترجمة هذه الإمكانات في أرض الملعب ونحصل على ثلاث نقاط مستحقة».