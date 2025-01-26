رونالدو يسجل في فوز النصر على الفتح ويعزز صدارته لهدافي الدوري السعودي

سجل النجم كريستيانو رونالدو هدفا متأخرا في فوز النصر 3-1 على ضيفه الفتح ليتقدم للمركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد.

ورفع النصر رصيده إلى 35 نقطة من 17 مباراة في المركز الثالث متأخرا بفارق ثماني نقاط عن الهلال والاتحاد المتصدرين قبل ختام الجولة 17 غدا الاثنين.

وتجمد رصيد الفتح، بطل نسخة 2013، عند تسع في ذيل ترتيب المسابقة وقد يكون أول الهابطين للدرجة الثانية.

وكان يمكن للقائد رونالدو أن يفتتح الأهداف في الدقيقة 38 عندما استقبل تمريرة عرضية ببراعة ووضع الكرة في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

لكن بعدها بثلاث دقائق حول مروان سعدان لاعب الفتح تمريرة عرضية من أنجيلو جابرييل بالخطأ إلى مرماه ليمنح النصر التقدم.

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني أرسل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش تمريرة عرضية تابعها رونالدو بتسديدة مباشرة ردت من العارضة وتسقط على خط المرمى.

وضاعف المدافع محمد سيماكان النتيجة للنصر بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها أنجيلو ببراعة في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 66 كاد الفتح أن يقلص الفارق عندما سدد الأرجنتيني ماتياس فارجاس في القائم الأيمن للنصر.

وأخطأ البرازيلي بينتو ماتيوس حارس النصر وراوغ أكثر من اللازم قبل أن يرسل كرة سهلة للمغربي مراد باتنة ليسددها في الشباك الخالية من حارسها ليقلص الفتح الفارق في الدقيقة 72.

وجاء الدور على رونالدو ليهزر الشباك عندما استقبل تمريرة عرضية متقنة من السنغالي ساديو ماني ليضع الكرة بسهولة في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 88.

وكاد البديل علي المسعود لاعب الفتح أن يقلص الفارق مرة أخرى بعد هدف رونالدو بدقيقتين لكن تسديديته ذهبت أعلى المرمى من مدى قريب.

وسجل رونالدو هدافا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع لكن فرحته ورقصه إلى جوار الراية الركنية لم تكتمل بعد إشارة حكم الفيديو المساعد إلى وجود تسلل.

وعزز رونالدو، الذي سيكمل عامه الأربعين الشهر المقبل، صدارة لقائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا متقدما بفارق هدفين عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال والفرنسي كريم بنزيمة هداف الاتحاد.