غوارديولا: الفرق لم تعد تخشى مانشستر سيتي

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن المنافسين غيروا طريقة لعبهم أمام فريقه لأنهم أصبحوا لا يشعرون بالخوف منه، وهو ما يجعل مشوار سيتي في دوري أبطال أوروبا أكثر صعوبة.

وتراجع سيتي إلى المركز 25 في ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، مبتعدا بنقطتين عن منطقة التأهل إلى المرحلة الفاصلة، ولاحظ غوارديولا أن الفرق المنافسة تتبنى طريقة تعتمد على ‭ ‬الرقابة رجلا لرجل.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا أمس الجمعة "كان الجميع يأتون إلى ملعب الاتحاد ويظلون في الخلف (يدافعون).. أول فريق رأيته يعتمد على الرقابة رجل لرجل كان كارديف مع نيل وارنوك..

وأضاف "الآن الجميع يفعلون ذلك، الجميع يأتون إلى هنا (ملعب الاتحاد) ولا يفكرون سوى في الرقابة رجلا لرجل. يضغطون على (حارسي مرمى مانشستر سيتي) إيدرسون أو شتيفان (أورتيغا). علينا التكيف وعلينا أن نكون أفضل عندما نمتلك الكرة، وإلا فلن نتأهل لدوري أبطال أوروبا".

وقال المدرب الإسباني إنه على الرغم من تفوق باريس سان جيرمان على فريقه في الخسارة 4-2 يوم الأربعاء الماضي، فإن مشاكله كانت تتعلق بالاستخدام الفعال للكرة أكثر من القوة البدنية.

وقال "السرعة مهمة، ولكننا ركضنا أكثر من باريس سان جيرمان. مشكلتنا كانت عندما نمتلك الكرة.. نفتقد إلى ذلك هذا الموسم. "عندما تكون الكرة بحوزتك ولا تمررها بشكل صحيح إلى زميلك يصبح كل شيء صعبا للغاية".

وشدد غوارديولا على أهمية دقة التمرير وقال إن هناك مجالا للتحسين رغم تدفق اللاعبين الجدد.

وتعاقد مانشستر سيتي مع المهاجم المصري عمر مرموش من أينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء الماضي، بعد التعاقد مع المدافع البرازيلي فيتور ريس (19 عاما) ومدافع أوزبكستان عبد القادر خوسانوف.

وخلال مسيرة سيتي السيئة في الآونة الأخيرة حقق الفريق فوزا واحدا فقط في 13 مباراة، ويعتقد غوارديولا أن التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا سيكون إنجازا مهما مثل التتويج ببطولة، خاصة في ظل إصابة لاعبين مهمين مثل رودري وحالة الدفاع الهشة.

ويحتل سيتي المركز الخامس في الدوري الممتاز بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر، ويستعد لاستضافة تشيلسي الذي يتفوق عليه بنقطتين في المركز الرابع اليوم السبت.

ورغم معاناة سيتي فإن غوارديولا يركز على إجراء تعديلات خططية لاستعادة القدرة التنافسية والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا عبر الحصول على مكان في المربع الذهبي بالدوري.