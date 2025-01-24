مورينيو يخطئ ويصافح أخصائي العلاج الطبيعي في ليون بدلا من مدرب الفريق

ارتكب جوزيه مورينيو مدرب فناربخشه خطأ غريبا قبل مواجهة فريقه أمام ضيفه أولمبيك ليون في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس إذ قام بمصافحة أخصائي العلاج الطبيعي للفريق الفرنسي معتقدا أنه المدرب بيير ساج.

وتوجه المدرب السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي نحو عبد الجليل الرديسي وصافحه وعانقه قبل أن يلفت أخصائي العلاج الطبيعي نظر البرتغالي المذهول إلى ساج الذي كان على بعد أمتار قليلة منه.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وأشاد مورينيو بعدها بساج، الذي أصبح منصبه مهددا بعد بعض النتائج السيئة.

وقال "كرة القدم مليئة بالملاك والرؤساء الذين لا يفهمون شيئا عن كرة القدم.

"ليون فريق جيد، وعندما يكون الفريق جيدا فهذا يعني أن لديه مدربا جيدا".