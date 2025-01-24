متسلحين بصلاح ومرموش .. ليفربول يواجه إبسويتش تاون وسيتي يصطدم مع تشيلسي

يستعد فريق مانشستر سيتي لاختبار صعب وسط أزماته الفنية العنيفة التي يعانيها في الآونة الأخيرة عندما يستقبل تشيلسي، غدا السبت، على ملعب الاتحاد في قمة منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يدخل سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة هذه المواجهة ساعيا لمداواة جراحه بعد الخسارة الأليمة أمام باريس سان جيرمان جيرمان بنتيجة 2 / 4 مساء الأربعاء الماضي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، لتتعقد آماله الأوروبية، ويبقى مهددا بالخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا من الدور الأول حال لم يحقق الفوز في مباراته الأخيرة عندما يستضيف أيضا كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء المقبل، في الجولة الثامنة والأخيرة.

وأثارت الخسارة الدرامية في باريس بعد تقدم الفريق الإنجليزي بهدفين الشكوك مجددا حول هيبة وقوة السيتي، رغم تحسن نتائج الفريق نسبيا منذ بداية العام الجاري بتسجيل 14 هدفا في مباراتي إبسويتش تاون بالدوري وسالفورد سيتي بكأس الاتحاد بخلاف فوزين آخرين على ليستر سيتي ووستهام يونايتد في بطولة الدوري.

عمر مرموش

وأسرعت إدارة مانشستر سيتي لإنقاذ الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق، وترميم الصفوف بإبرام ثلاث صفقات شتوية كلفت خزينة النادي ما يقرب من 150 مليون دولار، وآخرها التعاقد مع المهاجم المصري عمر مرموش قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني وسبقه المدافع الأوزبكي عبد القادر خاسانوف قادما من لانس الفرنسي، والبرازيلي الشاب فيتور ريس مدافع بالميراس البرازيلي.

ويسعى جوارديولا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مدرجات ملعب الاتحاد لتكرار تفوقه على تشيلسي هذا الموسم بعدما هزمه بهدفين دون رد في مباراة الدور الأول على ملعب ستامفورد بريدج معقل النادي اللندني، ولرفع المعنويات قبل اللقاء الحاسم أمام كلوب بروج البلجيكي في دوري الأبطال.

كما أن مواجهة مانشستر سيتي ضد تشيلسي ستفض الاشتباك بين الفريقين حول المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي برصيد 40 نقطة خلفه مانشستر سيتي برصيد 38 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس.

ولن تكون مهمة جوارديولا ولاعبيه سهلة أمام تشيلسي ومدربه الإيطالي إنزو ماريسكا الذي سيتوجه إلى ملعب الاتحاد بمعنويات مرتفعة نسبيا بعد الخروج من النفق المظلم بالفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 3 / 1 في الجولة الماضية.

وقد صحح ماريسكا بهذا الفوز مسار فريقه بعدما عانى تشيلسي من نزيف حاد في النقاط بعد خسارتين وثلاثة تعادلات في خمس جولات متتالية، مما أبعد الفريق كثيرا عن دائرة المنافسة وملاحقة ليفربول على الصدارة.

ويدخل تشيلسي اللقاء منتعشا من الناحية البدنية لعدم خوضه مباراة أوروبية في مشواره ببطولة دوري المؤتمر في الأسبوع المنتهي بعكس السيتي الذي سيكون مدربه جوارديولا أمام تحد كبير لتجاوز كبوة الخسارة في باريس على كافة المستويات فنيا وبدنيا وذهنيا.

وبخلاف قمة مانشستر سيتي وتشيلسي، تقام يوم السبت خمس مباريات أخرى في إطار نفس الجولة، أولها مواجهة سهلة نظريا لليفربول عندما يستضيف إبسويتش تاون على ملعب أنفيلد.

وستكون هذه المباراة فرصة ثمينة لليفربول لتعزيز الصدارة التي يحتلها برصيد 50 نقطة ويعيش صحوة فنية قوية في الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، حيث ضمن الفريق تأهله مباشرة لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليل الفرنسي 2 / 1 محققا فوزا سابعا على التوالي، كما حقق فوزا ثمينا على برينتفورد بنفس النتيجة في الجولة الماضية بالدوري.

محمد صلاح

ويتسلح ليفربول بعدد كبير من الركائز أبرزها نجمه محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 18 هدفا، كما استعاد مهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز توهجه بتسجيل هدفي الفريق في المباراة الماضية أمام برينتفورد ليكمل القوة الضاربة الهجومية التي تضم أيضا الكولومبي لويس دياز والهولندي كودي جاكبو.

وتبدو الفوارق الفنية كبيرة بين ليفربول وإبسويتش تاون الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم، والذي يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة بعدما اكتفى بثلاثة انتصارات فقط على مدار الدور الأول، بينما تلقى 12 خسارة آخرها السقوط بنتيجة ثقيلة على ملعبه صفر / 6 أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية، بينما يبقى ليفربول الأكثر فوزا 15 مرة والأقل خسارة مرة واحدة، والأقوى هجوما بتسجيله 50 هدفا والأقوى دفاعا باستقبال 20 هدفا.

ويطمع ليفربول في تحقيق فوزه السادس عشر في الدوري هذا الموسم ليحافظ على فارق 6 نقاط الذي يفصله عن ملاحقه أرسنال الذي سيحل ضيفا على وولفرهامبتون في مباراة أخرى، غدا السبت.

يدخل أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا مواجهة وولفرهامبتون منتشيا بالفوز على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 3 / صفر ليقترب بقوة من التأهل المباشر لدور الـ16 في دوري الأبطال.

ولكن أرتيتا يعاني من غيابات عديدة في صفوف الفريق بسبب كثرة الإصابات، كما تعرض لهزة فنية عنيفة بعد إصابة الجناح الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا.

ويتطلع أرسنال بقوة لتحقيق فوز ليواصل ملاحقة ليفربول على الصدارة، ويضع حدا لنزيف النقاط خلال الشهر الجاري حيث فقد 4 نقاط بالتعادل مع برايتون 1/1 ثم أستون فيلا بنتيجة 2/2 في الجولة الماضية، وزادت أموره تعقيدا بالخروج مبكرا من كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

وفي مواجهة أخرى تقام السبت، يحل نيوكاسل يونايتد سادس الترتيب برصيد 38 نقطة ضيفا على ساوثهامبتون متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط في المركز العشرين.

وتنذر كل المؤشرات بأن نيوكاسل يونايتد الأقرب لتحقيق الفوز أمام أضعف فريق في الدوري هذا الموسم حيث استقبل 50 هدفا وسجل 15 هدفا فقط وذاق مرارة الخسارة 18 مرة واكتفى بفوز وحيد فقط، ليكون أقرب المرشحين للهبوط لدوري الدرجة الأولى.

أرسنال

وفي مواجهة أخرى قوية، غدا السبت، يحل نوتنجهام فورست الذي يتقاسم الوصافة مع أرسنال برصيد 44 نقطة ضيفا على بورنموث الذي يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.

ويأمل الإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث في مواصلة النتائج القوية حيث يبقى فريقه بلا خسارة في 10 جولات متتالية بالدوري ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق فوز يقربه أكثر من المربع الذهبي.

وبنفس الدوافع يخوض البرتغالي نونو إسبريتو سانتو مدرب نوتنجهام هذه المباراة حيث يأمل الخروج بنتيجة إيجابية للاستمرار في المنافسة مع أرسنال وليفربول بمقدمة جدول الترتيب، ويتسلح بكون فريقه ثالث أقوى خط دفاع في المسابقة بعد ليفربول وأرسنال باستقبال 22 هدفا.

وفي مواجهة أخرى أقل بريقا يستقبل برايتون صاحب المركز التاسع برصيد 34 نقطة ضيفه إيفرتون الساعي لتحسين مركزه حيث يتواجد في المركز 16 برصيد 20 نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة بأربع مباريات يوم الأحد، حيث يسعى مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم لتحسين مركزه في جدول الترتيب عندما يحل ضيفا على فريق فولهام.

ويدخل يونايتد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الثمين على رينجرز الاسكتلندي 2 / 1 في الدوري الأوروبي، ليقترب من التأهل لدور الـ16 في الدوري الأوروبي.

وتراجع مانشستر يونايتد للمركز 13 في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بعدما اكتفى بثلاثة انتصارات فقط في آخر 10 جولات، بينما يتواجد فولهام في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

وبنفس دوافع التقدم للأمام في جدول الترتيب، يستقبل توتنهام هوتسبير ضيفه ليستر سيتي، حيث يقبع الفريق اللندني في المركز 15 برصيد 24 نقطة بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية، ولكنه تعافى منها مؤخرا بفوز ثمين خارج أرضه على هوفنهايم الألماني بنتيجة 3 / 2 في الدوري الأوروبي، أمس الخميس.

أما رود فان نيستلروي مدرب ليستر سيتي سيكون أمام مهمة صعبة جديدة لإخراج فريقه من دوامة الهزائم بالخسارة في 7 جولات متتالية ليتراجع للمركز 19 وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، ويبقى مهددا بالهبوط.

ويأمل وستهام يونايتد أيضا في تحسين وضعه بجدول الترتيب عندما يحل ضيفا على أستون فيلا صاحب المركز الثامن برصيد 36 نقطة والساعي أيضا للتقدم للمربع الذهبي، بينما يتواجد وستهام في المركز 14 برصيد 26 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد.

وتحت شعار فض الاشتباك، يلعب كريستال بالاس صاحب المركز 12 برصيد 27 نقطة ضد ضيفه برينتفورد الذي يسبقه بخطوة في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.