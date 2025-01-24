بني ياس وإيسايلا.. خطوة خطوة نحو الأمان

تمكن المدرب الروماني، دانيال إيسايلا، المدير الفني الجديد لفريق بني ياس، من وضع حد لنتائج الفريق المتواضعة، ضمن مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، والتي وصلت إلى 7 خسائر من 13 مباراة، خاضها السماوي في المسابقة، لينجح لاعبو السماوي في تحقيق الفوز على كلباء، في عقر داره بهدف دون رد، متقدماً خطوة تجاه منطقة الأمان، بعد أن وصل إلى المركز الحادي عشر، برصيد 12 نقطة، فيما تعرض كلباء لهزيمته الأولى على أرضية ملعبه، بعد مرور 7 جولات، ويبدو أن أداء الفريق تأثر بغياب نجمه الإيراني مهدي قايدي، بسبب تراكم الإنذارات، وعلى الرغم من الخسارة، إلا أن كلباء يظل بعيداً عن مناطق الخطر، إذ يملك الفريق 17 نقطة في المركز الثامن.

وجدد محمد اليماحي، رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، الثقة بلاعبي الفريق، والمدرب رازفيتش عقب الخسارة، وذكر أنهم لن يتوقفوا عندها طويلاً، وسيحول الجهاز الفني الاهتمام والتركيز على لقاء الوصل بعد غدٍ، ضمن ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وأضاف اليماحي: «كنا نستحق التعادل على الأقل، لم يكن فريقنا سيئاً»، وتابع: «ركلة جزاء احتسبت للمنافس، سجل منها هدف الفوز الوحيد، وأنهى المواجهة لمصلحته، وهذه كرة القدم، لكننا راضون عن اللاعبين وعن الأداء وعن العمل، الذي يقوم به المدرب، وكلباء يحقق نتائج مرضية في الدوري، ورأى اليماحي أن غياب الإيراني مهدي قائدي لم يكن سبباً في الخسارة، واصفاً قائدي بأنه لاعب مهم ومؤثر، لكنه فرد في المنظومة والمجموعة».

بدوره قال ايسايلا، مدرب بني ياس، «حصلنا على 3 نقاط مهمة بالنسبة لنا، وهو سبب مجيئنا إلى ملعب كلباء، مشيراً إلى أنه يشيد بالروح القتالية العالية، التي لعب بها بني ياس حتى نهاية المباراة، وثقتهم الكبيرة بأنفسهم»، مضيفاً: «عانى الفريق كثيراً من ضغط كلباء، الذي يعد من أفضل الفرق، التي تجيد اللعب على المرتدات في الدوري، وسنطوي صفحة الفوز على النمور، ونحول اهتمامنا لمباراة الشارقة بعد 3 أيام في ربع نهائي كأس رئيس الدولة».