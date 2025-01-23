عجمان يعود بمكاسب عدة من خورفكان

ضرب عجمان أكثر من عصفور بحجر واحد، بعد عودته من رحلة الساحل الشرقي بنقاط مباراته أمام مضيفه خورفكان عقب الانتصار عليه بثنائية نظيفة على مدار الشوطين، وهو الفوز الثاني للبرتقالي على التوالي بعد تخطيه العين قبل أسبوع برباعية، كما أن عجمان تمكن من انتزاع المركز التاسع من مضيفه خورفكان، رافعاً رصيده إلى 16 نقطة، فيما بقى النسور برصيد 14 نقطة، ليحصد البرتقالي المكاسب والنقاط.

وتباينت تصريحات المدربين، وعبر غوران، المدير الفني لعجمان عن سعادته بأداء الفريق، إلى جانب الروح القتالية، التي أظهرها البرتقالي بعد الفوز على العين قبل أيام، وتحقيق الانتصار على خورفكان، مشيراً إلى أن المباراة لم تكن سهلة، وجاءت وسط أجواء باردة ورياح عاتية أثرت على رتم الفريقين اللذين لم يتأقلما مع حالة الطقس، ولفت إلى أن البرتقالي حقق الأهم، وهو الحصول على النقاط الثلاث على الرغم من أن الفريق لم يستطع السيطرة والاستحواذ على الكرة، ولعبنا على الكرات الطويلة وعلى المرتدات، كما أن عجمان واجه مشكلة في الكرات الثابتة والركنيات، والتي كانت من نصيب خورفكان، ورغم ذلك صنعنا عدة فرص، وأحرزنا هدفين.

من جانبه، قال الكابتن عبد المجيد النمر، مدرب خورفكان، إن فريقه بحاجة لمهاجم صريح بديلاً عن المهاجم البرازيلي بيدرو أنديكي، الذي غادر كشوفات الفريق للإصابة، منوهاً بأن خورفكان خاض عدداً من المباريات بدون مهاجم صريح، وأضاف: «خورفكان حاول مجاراة عجمان خلال المباراة، لكن سوء الطالع لازم الفريق في أكثر من فرصة، مشيراً إلى أنه سيقوم بتصويب الأخطاء قبل مباريات مرحلة الإياب».

بيئة مثالية

من جهته، عبر اللاعب البحريني علي مدن عن سعادته بالعودة للعب في دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أنه فضل عرض عجمان على كثير من العروض الأخرى، وذلك للبيئة المثالية والصحية، التي يتمتع بها البرتقالي، وسبق لي اللعب في عجمان وأعرف مقدرات النادي جيداً، ومعظم هؤلاء اللاعبين أعرفهم، ولعبت معهم من قبل، وأستطيع أن أقدم أفضل ما لدي مع البرتقالي خلال مباريات الدور الثاني.