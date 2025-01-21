الوحدة يزهو بسوبر التحدي في ليلة الرباعية الإماراتية

وضع الوحدة أول لقب خارجي في خزائنه بتتويجه بلقب كأس التحدي ضمن السوبر الإماراتي القطري بعد فوزه على الوكرة القطري بركلات الترجيح، مساء أول من أمس، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في أمسية استعاد خلالها العنابي «السعادة» الغائبة عن الفريق، وصالح جماهيره المتعطشة للبطولات.

واكتست العاصمة أبوظبي باللون العنابي وسط احتفالات صاخبة من جماهير الوحدة التي حرصت على النزول إلى أرض الملعب عقب نهاية المباراة للاحتفال مع اللاعبين بالكأس، خصوصاً وأنها كانت تمنّي النفس ببطولة تنقذ موسم الفريق بعد الخروج من بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والابتعاد بفارق 9 نقاط عن صدارة دوري أدنوك للمحترفين.

وأكمل الوحدة الرباعية التاريخية للأندية الإماراتية في النسخة الثانية من السوبر الإماراتي القطري 2025، إذ كان شباب الأهلي قد افتتح مباريات السوبر بتتويجه بلقب درع التحدي بالفوز 3 - 1 على الريان، وحقق النصر الثنائية بالفوز بكأس السوبر عقب تغلبه 5 - 1 على قطر، وعاد الوصل من الدوحة بدرع السوبر بعد التفوق 1 - 0 على السد، واختتم الوحدة التفوق الإماراتي بالفوز على الوكرة بركلات الترجيح عقب التعادل 1 - 1 في الوقت الأصلي، وظفر بكأس التحدي في أروع ختام للحدث.

وأعرب فارس مكتوم المزروعي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه «العنابي» وتتويجه بأول بطولة خارجية في تاريخه، ليرفع عدد ألقابه من بطولات السوبر إلى 4، إذ كان قد فاز بلقب السوبر الإماراتي 3 مرات من قبل، مشيراً إلى أن الوحدة استحق التتويج بلقب كأس التحدي بالسوبر الإماراتي القطري رغم صعوبة المنافس وقوته.

وقال المزروعي لـ«البيان» عقب التتويج: «نبارك لجمهور وكل عشاق نادي الوحدة الفوز بلقب السوبر الإماراتي القطري في إنجاز يحسب للأندية الإماراتية، وكأس التحدي بطولة مهمة للغاية تنضم لخزينة نادي الوحدة وتسجل في التاريخ».

وأضاف: «اللقب لن يوقف عمل الإدارة المستمر في محاولة تحسين النتائج والمنافسة على البطولات، وبكل تأكيد بطولة كأس التحدي ستمنح الفريق دفعة معنوية للفترة المتبقية من الموسم، خصوصاً وأننا ما زلنا في منتصف الموسم، والدور الأول لم ينتهِ بعد». ورفض المزروعي وصف اللقب بأنه إنقاذ لموسم الوحدة بعد الخروج من بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، موضحاً: «الوحدة قدم فريقاً جديداً منذ الموسم الماضي يضم عناصر شابة وموهوبة، وبالطبع الفريق بحاجة إلى وقت للتطور، ونحن على ثقة بأن الوحدة يسير في الطريق الصحيح».

وشدد المزروعي على أن إدارة النادي تعمل من أجل إرضاء جمهور العنابي الوفي الذي لا يتوقف عن مساندة ناديه، وأن الجمهور له الحق في «الزعل» بسبب النتائج غير المرضية على المستوى المحلي في الموسم الحالي.

وعن فترة الانتقالات الشتوية الحالية وإمكانية إبرام صفقات جديدة، أكد فارس مكتوم المزروعي أن إدارة شركة الكرة تعمل بجد من أجل تدعيم الصفوف، وأن الفترة المقبلة ستشهد صفقات جديدة للفريق.

من جهته، أكد سعيد مبارك، عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، أن العنابي حقق بطولة مستحقة وفي توقيت مناسب، ونجح في تشريف الكرة الإماراتية في البطولة الأخوية التي جمعت بين الأندية الإماراتية وشقيقاتها القطرية، مشيراً إلى أن البطولة في معناها الحقيقي، وتجمع الأشقاء أهم بكثير من نتائجها.

وقال: «جمهور الوحدة يستحق الفرحة، والفوز باللقب شرف كبير لنادي الوحدة الذي سعى لتمثيل الدولة بأفضل صورة ممكنة، والحمد لله أكملنا الرباعية، حيث وضع فوز شباب الأهلي والنصر والوصل مسؤولية كبيرة على الوحدة بضرورة الظهور بأداء مميز من أجل تحقيق اللقب».

وأضاف: «القادم أفضل، ونؤكد لجمهور الوحدة أنه سيرى صفقات جيدة في الفترة المقبلة خلال الانتقالات الشتوية، كما أن التتويج والعودة للبطولات يمنح الفريق الثقة، لا سيما وأننا نعمل بكل قوة لإعداد فريق قادر على العودة والمنافسة على جميع البطولات».