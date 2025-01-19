الوحدة يواجه الوكرة في تحدي كأس السوبر الإماراتي القطري

يستضيف الوحدة، في الثامنة إلا الربع من مساء اليوم على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، الوكرة القطري، في مواجهة على لقب كأس التحدي، في ختام النسخة الثانية من السوبر الإماراتي القطري، إذ يخوض الوحدة المباراة بصفته بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الموسم الماضي، فيما يشارك الوكرة بصفته بطلاً لكأس قطر في نسخته الأخيرة.

المواجهة هي الأولى تاريخياً بين الفريقين، ولكن الوحدة سبق له اللعب ضد الأندية القطرية، وتحديداً مع الدحيل والسد والريان في دوري أبطال آسيا، خلال السنوات الماضية، وتفوق على وجه الخصوص على الريان بتحقيقه 6 انتصارات مقابل هزيمة وحيدة.

ويبحث الوحدة عن الخروج في الموسم الحالي ببطولة، لتعويض جماهيره، والحصول على دفعة معنوية لبقية الموسم، بعد أن ودع كأس رئيس الدولة من دور الستة عشر بالخسارة 1 - 3 من الوصل، وخرج من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي يحمل لقبها من الدور ربع النهائي أمام الشارقة، بينما يحتل الفريق المركز الثالث في دوري أدنوك للمحترفين، بعد مرور 12 جولة برصيد 22 نقطة من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 4، والخسارة في مباراتين، ويبتعد عن الشارقة المتصدر بفارق تسع نقاط.

ويطمح الوحدة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز والتتويج باللقب، الذي سيكون أول ألقابه الخارجية، حيث يعول الفريق على مساندة «أوفياء العنابي» في مدرجات استاد آل نهيان رغم حالة الغضب من نتائج الفريق، والتراجع الذي أصابه في الموسم الحالي.

واختتم الوحدة تدريباته، أمس، على ملعب المباراة، تحت قيادة مدربه السلوفيني، داركو ميلانيتش، الذي سيكون أمام فرصة إحراز أول لقب له مع الكرة الإماراتية، بعدما تولى المهمة في ديسمبر الماضي خلفاً للنرويجي روني دايلا، الذي أقيل لسوء النتائج، إذ سبق أن قاد ميلانيتش بني ياس في الموسم الماضي.