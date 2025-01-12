كأس الاتحاد الإفريقي: الزمالك إلى ربع النهائي والمصري يعود بنقطة من نيجيريا

بلغ الزمالك المصري ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) بفوزه على بلاك بولز الموزمبيقي 3-1 في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

وعاد مواطنه المصري البور سعيدي بنقطة من نيجيريا، بعدما فرض التعادل على مضيفه إنيمبا النيجيري 1-1 ضمن المجموعة عينها.

وكان الزمالك اتفق مع بلاك بولز على استضافة المباراة في القاهرة، بعدما رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامتها في موزمبيق لأسباب أمنية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، يتبعه المصري ثانيا بست نقاط وبفارق نقطة أمام إنيمبا الثالث، فيما يتذيل بلاك بولز الترتيب بأربع نقاط.

وتختتم مباريات المجموعة الأحد المقبل حيث يستقبل الزمالك إنيمبا في القاهرة، فيما يلعب المصري مع بلاك بولز على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الوقت عينه.

ويحتاج المصري للفوز على ضيفه الموزمبيقي لضمان التأهل، بينما يكفيه التعادل في حالة عدم فوز إنيمبا على الزمالك.

وسجّل حسام أشرف (51 و53) وأحمد سيد "زيزو" (82) للزمالك، فيما سجّل النيجيري إيغيتا إيفوني (63) هدف بلاك لبولز.

وسنحت لأصحاب الأرض أكثر من فرصة لافتتاح التسجيل في الشوط الأول عبر تسديدة جانبت المرمى لزيزو (2)، ورأسية أشرف (22) وتسديدة نبيل عماد "دونغا" (37) اللتين تصدى لهما حارس مرمى بلاك بولز إيرنان.

لكنه تقدّم مع بداية الشوط الثاني حين لعب زيزو عرضية من الجهة اليسرى أخطأ إيرنان في إبعادها، فتهيّأت أمام أشرف الذي تابعها بسهولة (51).

بعدها بدقيقتين، لعب مصطفى شلبي عرضية من الجهة اليسرى قابلها أشرف بكرة مباشرة من مسافة قريبة مسجّلا هدفه الشخصي الثاني.

ونجح الفريق الموزمبيقي بتقليص الفارق عبر إيفوني، حين لعب فيدل دي سوسا عرضية من الجهة اليسرى قابلها إيفوني برأسية سكنت شباك محمد عواد (63).

وأضاف زيزو الهدف الثالث حين تسلّم بينية البديل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، فانفرد وراوغ الحارس وسجّل (82).

وفي مدينة أويو النيجيرية، تقدّم محمد هاشم (8) للمصري وتعادل إيفيني اهيمكويل (47) لإنيمبا.

لم ينتظر المصري سوى ثمان دقائق ليتقدم في النتيجة عبر هاشم، بعد ركلة ركنية تبادل فيها لاعبو المصري الكرات القصيرة، قبل أن يرسل خالد الغندور عرضية قابلها هاشم برأسية قوية في المرمى.

وصمد دفاع الفريق البور سعيدي وحارس مرماه محمود جاد لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

ونجح إنيمبا في إدراك التعادل عبر اهيمكويل في الدقيقة 47 حين أرسل ديفاين أوكاديكي عرضية من الجهة اليسرى قابلها اهيمكويل برأسية متقنة.

وأهدر محمود حمادة ركلة جزاء في الدقيقة 68 تصدى لها حارس إنيمبا هنري أوزومينا.