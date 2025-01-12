توتنهام يبلغ الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوز متأخر على تامورث

بلغ توتنهام منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على تامورث يونايتد (درجة خامسة) 3/صفر، بعد الوقت الإضافي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، سجل خلالهما توتنهام الأهداف الثلاثة.

وتقدم توتنهام في الدقيقة 101 عن طريق هدف عكسي سجله ناثان مويا، قبل أن يضيف كل من ديان كولوسيفسكي وبرينان جونسون الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 107 و118.

وتأهل دونكاستر روفرز (درجة ثانية) إلى الدور الرابع بعد فوزه على مضيفه هال سيتي (دوري البطولة شامبيونشيب) 5/4 بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

وتقدم دونكاستر روفرز في الدقيقة 51 عن طريق لوك مولينو، قبل أن يدرك جوستافو بويرتا التعادل لهال سيتي في الدقيقة 80.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 وكذلك في الشوطين الإضافيين، ليتم اللجوء لضربات الترجيح التي حسمها دونكاستر لصالحه ليتأهل إلى الدور الرابع.