كين يسجل من ركلة جزاء ويقود بايرن للفوز على مونشنجلادباخ

سجل هاري كين متصدر ترتيب هدافي دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 68 ليقود فريقه بايرن ميونيخ للفوز 1-صفر على مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ السبت، ليحافظ على فارق الأربع نقاط مع باير ليفركوزن ثاني الترتيب.

وسدد قائد منتخب إنجلترا الكرة على يسار موريتس نيكولاس حارس مرمى مونشنجلادباخ الذي توجه للزاوية الأخرى ليسجل هدفه 15 في الدوري هذا الموسم.

وبلغت نسبة استحواذ بايرن على الكرة 70 بالمئة في الشوط الأول، لكن الفريق عانى في ترجمة سيطرته إلى أهداف وكان توماس مولر وليون جوريتسكا قريبين من التسجيل.

ويتصدر بايرن، الذي حصل على عدة فرص بعد ركلة جزاء كين، ترتيب الدوري الألماني برصيد 39 نقطة، بينما يحتل ليفركون حامل اللقب المركز الثاني برصيد 35 نقطة بعد فوزه 3-2 على بروسيا دورتموند أمس الجمعة.