"هاتريك" عاشور يقود الأهلي المصري للفوز على استاد أبيدجان والاقتراب من التأهل

‭ ‬ حول الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم تأخره بهدف في الشوط الأول للفوز 3-1 على مضيفه استاد أبيدجان بفضل ثلاثية إمام عاشور ليقترب من التأهل لدور الثمانية اليوم السبت.

‭ ‬وتصدر الأهلي البطل 12 مرة المجموعة الثالثة بدور المجموعات برصيد عشر نقاط من خمس مباريات متقدما بفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الذي سيستضيف شباب بلوزداد الجزائري غدا الأحد.

ويحتل بلوزداد المركز الثالث بست نقاط فيما يأتي ستاد أبيدجان في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

وافتتح ستاد أبيدجان التسجيل في الدقيقة 26 عندما تسلم سان-جون كور الكرة عند حدود منطقة الجزاء واستغل سقوط المدافع ياسر إبراهيم وأرسل تسديدة رائعة على يسار حارس وقائد الأهلي محمد الشناوي.

وسنحت فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة الأولى بعدما أرسل إمام عاشور تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حولها المهاجم وسام أبوعلي بتسديدة تصدى لها حارس المرمى.

وأرسل عاشور تسديدة قوية في الدقيقة 17 حولها حارس ستاد أبيدجان إلى ركنية.

وسدد حسين الشحات في الدقيقة 21 من الناحية اليسرى لمنطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع. ثم أرسل أبوعلي ركلة خلفية في الدقيقة 36 تصدى لها الحارس بنجاح.

وبعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني أدرك الأهلي التعادل عبر عاشور عندما تابع ضربة رأس من أبوعلي ليضع الكرة في الشباك.

وأضاف عاشور الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 73 بضربة رأس رائعة من الوضع طائرا إثر تمريرة عرضية من خالد عبد الفتاح.

وتمكن عاشور من إضافة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.