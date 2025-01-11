أجرى 8 تغييرات على التشكيلة الأساسية.. سلوت يعلق على فوز ليفربول برباعية

أثنى أرنه سلوت مدرب ليفربول على فريق أكرينجتون ستانلي المنتمي للدرجة الرابعة بسبب روحه القتالية العالية أمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم خسارته 4-صفر في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت.

حاول أكرينجتون، الذي استحوذ على الكرة بنسبة 21 في المئة فقط، بكل قوة إيقاف خطورة ليفربول لكنه لم ينجح في مسعاه بعد أن نجح هجوم الفريق المضيف في استعادة فعاليته بعد إهدار بعض الفرص في بداية المباراة.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي عقب المباراة "لا يخشون الضغط العالي ولا يخشون المواجهات الفردية. كان السؤال هل سيفعلون ذلك في أنفيلد أيضا؟ فعلوا ذلك بالتأكيد. لم يكونوا خائفين".

وأجرى المدرب الهولندي ثمانية تغييرات على التشكيلة الأساسية لليفربول التي أشركها في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة حين خسر بهدف دون رد أمام توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء الماضي.

وقال سلوت "بالنسبة لنا كان التركيز على اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيرا حتى الآن لمنحهم حساسية المباريات.

منح المدرب أيضا المشاركة الأولى للاعب ريو نجوموها (16 عاما) والذي أصبح أصغر لاعب في ليفربول يبدأ مباراة رسمية أو يظهر في كأس الاتحاد الإنجليزي مع النادي.

وقال سلوت "في كل مرة يأتي (نجوموها) للتدريب معنا يظهر قدراته. يمكنه السيطرة على مواقف واحد لواحد، يتمتع بالسرعة ويمكنه تغيير اتجاهه بسرعة كبيرة".

وأضاف "انبهر المشجعون بما شاهدوه، كان بوسعك أن تشعر بذلك في الملعب... كان يوما مميزا بالنسبة له إذ خاض مباراته الأولى وحقق الفوز. سينام جيدا الليلة".