في غياب محمد صلاح.. ليفربول يعبر أكرينجتون برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق ليفربول بسهولة إلى دور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه المستحق على أكرينجتون ستانلي 4 / صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الدور الثالث من البطولة.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ديوجو جوتا وترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقتين 29 والأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف ليفربول هدفين آخرين عن طريق جايدين دانس وفيديريكو كييزا في الدقيقتين 76 والأخيرة من اللقاء.

وأراح أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، العديد من اللاعبين الأساسين للفريق في مقدمتهم المصري محمد صلاح وقائد الفريق فيرجيل فان دايك وأليكسيس ماك أليستر ولويس دياز.

وتأهل أيضا للدور الرابع، فريق وولفرهامبتون بعدما تغلب على بريستول سيتي 2 / 1.

وسجل هدفي وولفرهامبتون ريان آيت نوري ورودريجو جوميز في الدقيقتين العاشرة و21، فيما سجل هدف بريستول سيتي سكوت توين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتغلب أيضا فريق بلاكبيرن روفرز على ميدلسبره بهدف نظيف سجله أندرياس وايمان في الدقيقة 70.

وصعد فريق برمنجهام سيتي للدور الرابع عقب فوزه على لينكولن سيتي 2 / 1.

وسجل هدفي برمنجهام أيومو يوكوياما في الدقيقة الأولى وليندون دايكس في الدقيقة 77، فيما سجل هدف لينكولن سيتي جوفون ماكاما في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.